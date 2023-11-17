İleri kimyasal kaplama üreticisi Akcoat, Ar-Ge yatırımlarıyla sektöründe öne çıkıyor. Turkishtime dergisinin 'Ar-Ge 250' araştırmasında en çok Ar-Ge yatırımı yapan ilk 10 şirket arasında yer aldı. Ayrıca, Fortune 500 ve İSO 500 listelerinde de yükseliş gösterdi.

İleri kimyasal kaplama üreticisi Akcoat, Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkıyor. Ekonomi ve iş dünyası dergisi Turkishtime'ın 'Ar-Ge 250' araştırmasında şirket, sektöründe en çok Ar-Ge yatırımı yapan ilk 10 şirket arasında yer aldı.

Yaklaşık yarım asırdır, iki kıtada emaye, seramik, pigment, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar olmak üzere 5 ana ürün grupta üretim yapan Akcoat, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Fortune dergisinin her yıl ülke ekonomisinin en büyük şirketlerini listelediği 'Fortune 500' araştırmasında geçen yıla göre 15 basamak yükselerek 439'uncu sıraya yerleşti. Aynı listenin Kimyevi Madde sektör sıralamasında ise 19'uncu oldu. Şirket, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' (İSO 500) araştırmasında ise geçtiğimiz yılki yerinden 20 basamak yükselerek 426'ıncı sırada yer aldı. Şirket, Turkishtime Dergisi'nin bu yıl 10'uncusu gerçekleşen Ar-Ge 250 araştırmasında Kimyevi Maddeler ve Mamuller Sektörü genel sıralamasında 73 Ar-Ge projesiyle 22'nci sırayı aldı.

"Türkiye ekonomisine ve Ar-Ge çalışmalarına katkımız artarak devam edecek"

Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlama hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin lider araştırma yayın listesinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti paylaşan Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım şunları kaydetti:

"İş dünyasına yön veren Türkiye'nin önemli araştırma platformlarında böylesi başarıları yakalamak bizleri hem gururlandırıyor hem de yüreklendiriyor. Küreselleşme ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki yerimizi koruyoruz. Katma değerli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra hem uzmanlara hem de gençlere akademik dünyada da proje üretme imkanı sağlayan Ar-Ge merkezimizde inovasyon ve üretim teknolojilerindeki güncel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hedeflerimize giden yolda Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemle bu alandaki başarılarımız, bizleri daima ileriye doğru yepyeni adımlar atmaya teşvik ediyor. Tüm Akcoat çalışanlarını ortaya koydukları başarıdan dolayı gönülden tebrik ederim." - İSTANBUL