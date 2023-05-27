Akçakoca'da balıkçılar salyangoz avına yöneliyor

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, balık avı yasağı döneminde yöneldikleri salyangoz avcılığına başladı.

Sabahın erken saatlerinde tekneleriyle açılan balıkçılar, denizin dibinden yaklaşık 7-8 saat çalışarak çıkardıkları salyangozları limana getiriyor.

Teknelerden kıyıya alınan salyangozlar, kamyonlara yükleniyor. Fabrikalarda işlenen salyangozlar Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderiliyor.

"Salyangoz ciddi bir geçim kaynağı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların bu dönemde, iyi kazanç elde ettikleri salyangoz avcılığına yöneldiğini söyledi.

Salyangoz avcılığının başladığını aktaran Karakaş, "Balık avı yasağıyla geleneksel kıyı balıkçılığı başladı. Teknelerimizin bir kısmı kıyı balıkçılığı, bir kısmı da salyangoz avcılığı yapıyor. Hava şartlarının 2-3 gün iyi gitmesiyle salyangoz avcılığı başladı. Şu anda 5 tekneyle çıkılıyor. Havalar düzeldikçe 10-12 tekneyi bulur. " diye konuştu.

Karakaş, salyangoz avcılığının önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bu şekilde eylül ayına kadar salyangoz avcılığı devam edecek. Salyangozun kilosu 16-17 lira civarında. Firmalar bunu işleyip Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Ülkemize çok ciddi anlamda ihracat girdisi oluyor. Sadece Akçakoca değil, Karadeniz'deki tüm limanlarda bu iş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Erol Ses ise bu işten iyi kazanç elde ettiğini dile getirerek, "Balık avı yasağının başlamasının ardından biz geçimimizi salyangozdan karşılıyoruz." dedi.