Akbatı yeni yılı etkinlikler ve kampanyayla karşılıyor

Akbatı, çeşitli etkinlikler ve mobil uygulama kampanyasıyla ziyaretçilerini yeni yıl öncesi karşılayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akiş GYO yatırımı Akbatı, yeni yıl kutlamaları kapsamında yarından itibaren çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yarın başlayacak etkinliklerde, Akbatı AVM'nin zemin katında yer alacak "Kırmızı Karavan Pazarı", Kırmızı Çocuklar Derneği gönüllü elçilerinin hazırladığı özel tasarım ürünlerle ziyaretçileri ağırlayacak. Etkinlikte yapılacak her satışın geliri, koruma altındaki çocuklara destek olarak umut dolu bir geleceğe katkı sağlayacak. Elde edilecek gelirin koruyucu ailelik farkındalığına ve Güçlü Yarınlar Akademisi'ne aktarılacağı "Umut Renkleri Resim Sergisi" ise sanatsever ziyaretçilere kapısını açacak.

Çanta Aksesuarı Atölyesi, 13 Aralık'ta katılımcılara kendi tarzlarını yansıtan özgün tasarımlar oluşturma fırsatı sunarken, 21 Aralık'ta gerçekleşecek Ahşap Süsleme Atölyesi de el emeği detaylarla yaratıcı bir buluşmaya dönüşecek. Aynı gün düzenlenecek Kortej Etkinliği ise müzikleri, kostümleri ve enerjisiyle alışveriş merkezine renkli bir ortam sağlayacak.

Akbatı'nın yeni yıl yolculuğu, 27 Aralık'taki Bereket Narı Atölyesi ve 28 Aralık'taki Mum Atölyesi ile devam edecek. Katılımcılar, bu atölyelerde yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendi ellerinden çıkan tasarımlar oluşturacak.

"Yeni Yıl Mobil Uygulama Kampanyası" ile ziyaretçiler, tek seferde yapacakları 1000 lira ve üzeri alışverişlerin fişlerini Akbatı mobil uygulaması ana ekranındaki "Fiş Yükle" adımından sisteme yükleyerek kampanyaya katılım sağlayacak. Fişlerin onaylanmasının ardından her 1000 liralık harcama için bir çekiliş hakkı tanımlanacak.