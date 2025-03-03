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Akbank, S&P Global'den 'Industry Mover' Unvanı Aldı

Akbank, S&P Global'den 'Industry Mover' Unvanı Aldı
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Akbank, S&P Global'in '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na girmeye hak kazanarak, bankacılık sektöründe en yüksek skor artışını sağlayıp 'Industry Mover' unvanını kazanan tek Türk bankası oldu. Akbank, sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attığını vurguladı.

Akbank, S&P Global'in '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'nda yer alan sayılı kurumlardan biri olduğunu ve sektöründe en yüksek skor artışını sağlayarak 'Industry Mover' unvanını kazanan Türk bankası olduğunu açıkladı.

Akbank, S&P Global tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment - CSA) sonuçlarına göre, güçlü ÇSY performansıyla bankacılık sektöründe ilk yüzde 15'lik dilimde yer alarak '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na (The Sustainability Yearbook) girmeye hak kazandı. Bununla birlikte, bankanın sektöründe en yüksek skor artışını sağlayarak 'Industry Mover' unvanını kazanan tek Türk bankası olduğu açıklandı.

Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, bu önemli gelişmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Banka olarak sürdürülebilirliği sadece çevreyle sınırlamıyor; insanı, toplumu ve hayatın her alanını içine alan kapsamlı bir stratejiyle hareket ediyoruz. Net sıfır hedefimizden çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımıza, Akbank Gençlik Akademisi'nden sürdürülebilir finansman çözümlerimize kadar, çevresel ve toplumsal değer oluşturma misyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. S&P Global'in '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na giren sayılı kurumdan biri olmamız ve 'Industry Mover' unvanını almamız, bu çalışmalarımızın uluslararası arenada da takdir edildiğini gösteriyor. Gelecek nesiller için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturma yolunda öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın sürdürülebilirlik değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen The Sustainability Yearbook için 2025 yılında 62 farklı sektörden 7 bin 690 kurum değerlendirildi. Bu kurumlar arasından 780'i yılın en iyi sürdürülebilirlik performansına sahip şirketleri arasında gösterilerek Yearbook'a dahil edildi. Türkiye'den bu prestijli listeye 6 kurum girmeye hak kazanırken, 'Industry Mover' unvanına layık görülen sadece 2 kurum oldu. Banka, Ekim 2024'te de Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki puanını 12 puan artırarak 65'e yükseltmiş ve sürdürülebilirlik alanındaki güçlü ilerlemesini tescillemişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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