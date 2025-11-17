Akbank, Gençlere Yapay Zeka Sanat Deneyimi Sunuyor

Akbank, yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un bankaya özel olarak tasarladığı kalıcı yapay zeka eserini yıl boyunca düzenlediği rehberli turlar aracılığıyla gençlerle bir araya getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen turlar, gençlere sanat ve teknolojiyi buluşturan bir deneyim yaşatıyor.

Program kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde Akbank Genel Müdürlük binasında yer alan Refik Anadol'un yapay zeka eserini inceliyor.

Turun ardından gençler, "Akbank LAB" işbirliğiyle düzenlenen Yapay Zeka ile Sanat Deneyimi Atölyesi'ne katılıyor.

Atölyede öğrenciler, yapay zekayı bir ifade aracı olarak kullanarak kendi sanat çalışmalarını üretiyor ve teknolojiyi yaratıcı biçimde deneyimleme imkanı buluyor.

Bu sayede gençlerin dijital sanat farkındalığı ve üretken yapay zeka okuryazarlığı güçlenirken, yıl boyunca sürecek turlar ile toplam 520 öğrencinin Akbank ev sahipliğinde bu deneyime katılması hedefleniyor.

Refik Anadol'un 60 milyondan fazla piksel ve 220 metrekarelik alanı dolduran eseri, sanatçının dünyadaki en büyük 3 eserinden biri olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçileri sanat, teknoloji ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet eden eser, Akbank'ın tarihsel yolculuğunu, sürdürülebilirlik vizyonunu ve yoğun dijital işlem trafiğini estetik bir dille yorumluyor.

Akbank arşivlerinin görselleştirilmesinden İstanbul'un doğal ritimlerine ve dünyanın farklı mercan ekosistemlerine kadar uzanan geniş bir veri setini içeren eser, yalnızca teknolojik altyapısıyla değil, aynı zamanda sanat, bilim ve doğa arasındaki dinamik ilişkiyi sorgulatan bir anlam taşıyor.

İstanbul'un doğal ve kentsel manzaralarını gözler önüne seriliyor

Eser, "Akbank arşivleri", "Akbank hatıraları", "İstanbul'un rüzgarları", "Mercan rüyaları" olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

Eserin Akbank arşivleri bölümünde, bankanın tarihsel gelişimi, ticaret ağlarını simgeleyen hat ve düğümler aracılığıyla dijital bir tuvalde canlandırılıyor.

Akbank hatıraları bölümünde ise kurumsal anılar fotografik kolajlarla birleşerek kolektif hafızayı estetik bir deneyime dönüştürüyor.

İstanbul'un rüzgarları bölümünde de şehrin rüzgar verileri sanatsal bir akışkanlıkla yorumlanırken, İstanbul'un doğal ve kentsel manzaralarını gözler önüne seriliyor.

Mercan resiflerinden oluşan veri setiyle ise iklim değişikliği farkındalığını artırmayı hedefleyen bir yapay gerçeklik simülasyonu oluşturuluyor.