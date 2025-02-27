Akbank, Dijitalleşme Yatırımlarını Hızla Artırıyor

Dijitalleşen dünyada büyük yatırımlarla sektördeki yerini güçlendiren Akbank, müşteri sayısını son dört yılda yüzde 89 artırdı. Banka, veri güvenliği konusunda da önemli adımlar atarak 250 milyon dolarlık yatırımla depreme dayanıklı veri koruma merkezleri inşa etti. 2025 yılında ise yıllık teknoloji yatırımını yüzde 50'den fazla artırarak 315 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Akbank Gebze Veri Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda basın mensupları, veri merkezini gezerek güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından gerçekleştirilen toplantıda, Akbank'ın dijitalleşme alanındaki yatırımları ve gelişmeleri anlatıldı.

"Veri merkezimizi 250 milyon dolarlık yatırımla inşa ettik"

Veri güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, "Veri merkezimizi 250 milyon dolarlık yatırımla kısa bir süre önce inşa ettik. Birincil veri merkezimiz İstanbul'da ve altında 202 sismik izolatör bulunuyor. Bu yapı, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Deprem anında 80 santimetreye kadar hareket edebilmesine rağmen işlemlerin aksamadan devam etmesi sağlanıyor. Bugün sizlerle birlikte merkezi gezdik, güvenlik önlemlerini ve olağanüstü durumlara karşı alınan tedbirleri inceledik. Olağanüstü durum merkezimiz Ankara'da bulunuyor. Birincil veri merkezimizin devre dışı kalması durumunda tüm sistemleri Ankara'dan çalıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapay zeka etkin rol oynuyor

Bankacılık süreçlerinde yapay zekanın etkin rol oynadığını vurgulayan Gökçay, üretken yapay zekayı üç temel alanda kullandıklarını belirtti. Gökçay, "Bankamızda tüm kararlarımızı veri analitik ve yapay zeka algoritmalarına dayanarak alıyoruz. Hangi müşterimize, ne kadar kredi vereceğimizden, ATM'lerin içine ne kadar banknot koyacağımıza kadar bankamızda yüzlerce bilişsel model var. Özellikle üretken yapay zeka son yıllarda çok gündemde. Üretken yapay zekayı üç alanda kullanıyoruz. Birincisi çalışanlarımızın sorularını yardımcı pilotlarla yanıtlıyoruz. Her çalışanımızın yanında bir bankacılık yardımcı pilotu var. Telefonla bir yardım masasını aramaktansa, ya da bir arama motoruna aratmaktansa nokta atışlı detaylı sorusunu soruyor ve yanıtını yüzde 93 oranında doğru alıyor. Müşterilerimize sunduğumuz servislerde üretken yapay zekayı aşamalı olarak kullanıyoruz. Akbank asistan dediğimiz asistan hizmetimizin bazı parçalarını şimdi daha geniş bir bilgi dağarcığında, üretken yapay zekayla yanıtlıyoruz. Müşterilerimizin uluslararası piyasaları hakkında edinmek istedikleri bilgileri daha insansı, daha anlaşılır bir şekilde üretken yapay zekayla müşterilerimize sunuyoruz ve bunun gibi çok sayıda yapay zeka üretken yapay zeka çözümüzü kullanmaktayız" diye konuştu.

"Son 5 yılda mobil bankacılık özelliklerimizi iki katına çıkardık"

Akbank, dijitalleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdürerek 2025 yılında yıllık teknoloji yatırımını yüzde 50'den fazla artırarak 315 milyon dolar seviyesine taşıyacak. Bu yatırımlar, bankanın inovasyon odaklı stratejisini daha da güçlendirecek.

Gökhan Gökçay, şirket olarak dijitalleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, "Bu dönüşümde en büyük önceliğimiz Akbank Mobil oldu. Son 5 yılda mobil bankacılık özelliklerimizi iki katına çıkardık. Her yıl 50 yeni özellik ekledik, 40 mevcut özelliği ise yenileyerek daha kullanıcı dostu hale getirdik. Bugün Akbank Mobil ile müşterilerimiz tüm finansal işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Son dört yılda müşteri sayımızı yüzde 89 artırdık. Bu da dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Gençlere destek"

Akbank'ın gençlere yönelik eğitim projelerine de değinen Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, "Yeni mezun arkadaşlarımızın teknoloji becerilerini geliştirmek için birçok çalışma yapıyoruz. Akbank Akademi 100 binlerce öğrenciye teknoloji konularında programlar ve eğitimler verdi. Bu eğitimlerin bir kısmını Akbank Teknoloji çalışanlarımız yerine getirdi. Mobil geliştirme, Java ile programlama, altyapı yönetimi gibi pek çok farklı alanda gençlere destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Gökçay, Akbank Mobil'in kullanım oranlarına dair de dikkat çeken veriler paylaştı. Gökçay, "Dijital yatırımlarımız sayesinde müşterilerimiz Akbank Mobil'i daha fazla tercih ediyor. Ortalama bir müşteri, her ay 30 kez Akbank Mobil'e giriş yapıyor. Günde toplamda 700 milyon kez Akbank Mobil'in arkasındaki sunuculara erişim sağlanıyor" dedi. - KOCAELİ