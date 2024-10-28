Akaryakıtta tabela değişti! Gizli zam tepki topladı

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin fiyatına 85 kuruş zam yapıldı. Ancak akaryakıt tabelalarında benzine gizli zam yapıldı ve litre fiyatlarında küçük artışlar gözlemlendi. Motorine geçtiğimiz hafta yapılan 85 kuruşluk zammın ardından yeni bir artış olmadı. 28 Ekim 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında son durum şu şekilde:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.89 TL

Motorin litre fiyatı: 42.77 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.30 TL

Motorin litre fiyatı: 43.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.81 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL