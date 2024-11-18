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Akaryakıtta vergi kaybını önleyecek ulusal taşıt tanıma sistemi montajı başladı

Akaryakıtta vergi kaybını önleyecek ulusal taşıt tanıma sistemi montajı başladı
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı Türkiye'de gerçekleştirildi. Sistem, akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayarak, sektörün şeffaflığını artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi.
Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.
Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.
Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.
Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.
TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.
Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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