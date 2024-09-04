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Akaryakıtta tarife değişti! LPG'ye 1,30 TL zam geldi

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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaza 1,30 TL'lik zam yapıldı.

Geçen hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaza 1,30 TL'lik zam yapıldı.

GEÇEN HAFTAKİ DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ, LPG ZAMLANDI

Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü. Akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı. Gece yarısından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi. Gece yarısından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 43.31 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 43.19 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL
  • ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
  • Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Ekonomi

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Yorumlar (14)

Mücahit Kılıç:

Gabardaki petrol kuyusuna giren boruya iyi bakın bu sene sonu uzaya uçacaz süper güc olacaz. Avrupa kıskanacak...

62
3
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Mutlu Sutcu:

Tüik ve Mehmet şimşeğe selam olsun

44
2
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Ali Tokgönül:

Maşallah, maşallah . Artık benzin, mazot ,zift , asfalt ,bakır, çinko bulmaya gerek yok . Bunları bulmadan da zam yapabiliyoruz . Lan hakikaten Alamanya bizi kıskanıyor mu nedir (?)

33
2
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nucleus nuc:

Mutfak tüpünden bile 170 TL Özel Tüketim Vergisi alan bir zihniyetten fazla şey beklemeyin.

31
0
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Abdullah KARAMAN:

Mehmet Şimşek bey günaydın. hayırlı sabahlar.

25
3
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hasan durmuş:

gabarda LPG bulmamışmıydık !

26
1
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Celalettin Çalış:

Karadenizde ki doğalgaz giriyor bi taraflarımıza

18
0
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Ali Tokgönül:

Hani bulduğumuz gazların boruları döşeniyordu ? Döşendi bitti mi ? Nereye ?.... Hadi canıııım . Aaaanaaaa.

10
0
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Gündüz Çilekaroğlu:

Tebrikler 1’ay üçüncü zam ????????

6
0
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Diyojen Öz:

Reptilian

2
0
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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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