Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Akaryakıtta tabela yine değişiyor
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İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine ve akaryakıt fiyatlarında önemli artışlara neden oldu. Son bir haftada benzine 4.5, motorine 8.5 lira zam geldi. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 24 Haziran Salı gününden itibaren motorine 1 lira 66 kuruş indirim yapılacak.

İran ve İsrail arasında artan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.Bu zamların ardından motorine indirim göründü.

13 HAZİRAN'DAN BU YANA PEŞ PEŞE ZAMLANDI

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi. Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.

SALI İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün 3 lira 30 kuruş zamlanan motorine 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip sürüleri siz oy vermeye devam edin, ver yetkiyi gör etkiyi

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Yalanlarla yönetiliyor türkiye bu zamlar en büyük kaniti

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Haber YorumlarıSer_hat:

Emmmaaaan,boşverin gelirse gelsin...100 liraya kadar yolu vaaaaa

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