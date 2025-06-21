Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İran ve İsrail arasında artan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.Bu zamların ardından motorine indirim göründü.

13 HAZİRAN'DAN BU YANA PEŞ PEŞE ZAMLANDI

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi. Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.

SALI İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün 3 lira 30 kuruş zamlanan motorine 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim gelecek.