Akaryakıtta bu gece ÖTV artışıyla benzine 12,48 lira zam bekleniyor

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Benzin, motorin ve LPG'de tabelalar, bu gece yarısı ÖTV artışına bağlı olarak bir kez daha değişecek. Benzine 12 lira 48 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş ve LPG'ye de 1 lira 48 kuruş zam bekleniyor. Gözler, zam tutarlarının belli olacağı saat 16.00'ya çevrildi. Kaynaklar, benzinde, motorinde olduğu gibi kademeli ÖTV artışının gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu, "Ankara'da, bu yönde bir çalışma olmadığını duyuyoruz" diye yanıtladı.

Akaryakıtta, 1 Ekim zam hareketliliği yaşanıyor. Bu gece yarısı benzin, motorin ve LPG'de ÖTV'ler artacak, bu artış yüksek tutarlı zam olarak pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Motorinde ÖTV 3 lira daha artacak. 3 lira ÖTV ve 60 kuruş da KDV olmak üzere toplam zam tutarı 3 lira 60 kuruşu bulacak. Motorine, ÖTV kaynaklı kasım ve aralıkta da 3 lira 60'ar daha zam yapılacak.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK ZAMMI

Benzine de tüm zamanların en büyük zammı bekleniyor. Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca benzinde eşel mobil uygulaması yarın sona erecek.

Bu durumda litrede 4 lira 43 kuruş olan ÖTV tutarı, 14 lira 83 kuruşa çıkacak. 10 lira 40 kuruş ÖTV, 2 lira 8 kuruş da KDV zammı olmak üzere toplam 12 lira 48 kuruş zam gündeme gelecek. Benzinin litresi bir anda 95 liraya dayanacak, motorinle arasındaki büyük fark bir miktar kapanacak.

OTOGAZ ZAMMI

Benzinde olduğu gibi LPG'de de eşel mobil uygulaması yarın sona erecek. LPG'de, halen ÖTV kilogram başına 9 lira 22 kuruş düzeyinde bulunuyor. Bu tutar 11 lira 38 kuruşa yükseltilecek. 2 lira 16 kuruş ÖTV ve KDV ile birlikte kilogramda 2 lira 59 kuruş zam gündeme gelecek. Litrede zam tutarı 1 lira 48 kuruş hesaplanıyor.

YENİ DÜZENLEME YAPILIR MI?

Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA Haber Ajansı'na, gözlerin zam tutarlarının belli olacağı saat 16.00'ya çevrildiğini belirterek, "Rafineriler, saat 16.00 sularında 1 Ekim'den geçerli yeni fiyatları bildirecek. Benzin, motorin ve LPG'de ÖTV değişikliğinden kaynaklı zamlar ortaya çıkacak" dedi.

Kaynaklar, benzinde motorinde olduğu gibi kademeli ÖTV artışının gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu da "Bu konuda şu ana dek bir sinyal söz konusu değil. Ankara'da, bu yönde bir çalışma olmadığını duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA