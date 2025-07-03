Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken bu oran Özel Tüketim Vergisi'nde de artışa neden oldu. Benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş ve otogaza 97 kuruş zam gelirken, fiyat artışları pompaya da yansıtıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ARTTI

TÜİK verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken bu oran Özel Tüketim Vergisi'nde de artışa neden oldu.

AKARYAKITA OKKALI ZAM

Benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş ve otogaza 97 kuruş zam gelirken, fiyat artışları pompaya da yansıtıldı.

NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Ötv artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıErener:

25 yıldır ülkede enflasyon hiç düşmediki hep zam

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurettin kaya:

Hiç şaşırmadım ben başka milleten nasıl çıkartsınlar ki asgariye gelince bir kaç kuruş vermekte için elleri titriyor ama zama gelince bonkör davranıyorlar daha neler göreceğiz bakalım

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLion 1:

Allah'ın izniyle bişey olmaz ne tokatlar yemisiz yikilmamisiz elin suriyelisine afganina uktraylisina iraklisina bakıyoruz 1 3 lira bizi etkilermi be gönder gelsin

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFkfkdk Clcöcöf:

Valla kimse anahtar falan bırakmaz. Yöneticilerimizde bilio zaten bu gerçeği... Çünkü kimse konforundan vazgeçmek istemio ülkemizde maalesef.. Onun için durmak yok yola devam...

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

İlk seçimde gideceksiniz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı! Acı haberi Rize Valisi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.