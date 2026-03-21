Haberler

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak Haber Videosunu İzle
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarını etkilemesi sonucu akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. 24 Mart Salı günü motorine 6 TL'lik zam bekleniyor. "Eşel mobil" sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle zam oranı doğrudan pompaya yansıyacak. Benzine ise gelmesi beklenen 1 TL 30 kuruşluk zam, eşel mobil marjı tükenmediği için pompayı 32 kuruşluk artış olarak etkileyecek.

  • 24 Mart Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 6 TL zam yapılması bekleniyor.
  • Motorin fiyatı 24 Mart Salı gününden itibaren yapılacak zamla 80 TL sınırına yaklaşacak.
  • Benzine yapılacak yaklaşık 1 lira 30 kuruşluk zammın tüketiciye yansıyan kısmı yaklaşık 32 kuruş olacak.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Dün motorin fiyatına yapılan 5,18 TL'lik artışın ardından, akaryakıtta yeni bir zam daha beklendiği öğrenildi. Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıyacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ FİYATLARI TETİKLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, enerji arzında ciddi bir baskı oluşturdu. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazda yaşanan kriz, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında da zincirleme bir artışa neden oldu.

MOTORİNE ZAM OLDUĞU GİBİ YANSIYACAK

Dün yapılan zamla birlikte litre fiyatı 70 TL seviyesine çıkan motorinde, yeni bir artış daha gündemde. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, 24 Mart Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 6 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı 80 TL sınırına yaklaşacak.

Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, yapılacak zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNDE EŞEL MOBİL DEVREDE

Benzin grubunda ise eşel mobil sistemi halen devrede bulunuyor. Bu nedenle beklenen yaklaşık 1 lira 30 kuruşluk zammın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak. Tüketiciye yansıyan artışın ise yaklaşık 32 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.94 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzin: 63.22 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

Facia saniyeler içinde gelmişti! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Manchester United'a büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

Facia saniyeler içinde gelmişti! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki