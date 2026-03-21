Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarını etkilemesi sonucu akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. 24 Mart Salı günü motorine 6 TL'lik zam bekleniyor. "Eşel mobil" sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle zam oranı doğrudan pompaya yansıyacak. Benzine ise gelmesi beklenen 1 TL 30 kuruşluk zam, eşel mobil marjı tükenmediği için pompayı 32 kuruşluk artış olarak etkileyecek.
- 24 Mart Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 6 TL zam yapılması bekleniyor.
- Motorin fiyatı 24 Mart Salı gününden itibaren yapılacak zamla 80 TL sınırına yaklaşacak.
- Benzine yapılacak yaklaşık 1 lira 30 kuruşluk zammın tüketiciye yansıyan kısmı yaklaşık 32 kuruş olacak.
Orta Doğu'da tırmanan gerilim, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Dün motorin fiyatına yapılan 5,18 TL'lik artışın ardından, akaryakıtta yeni bir zam daha beklendiği öğrenildi. Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıyacak.
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ FİYATLARI TETİKLEDİ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, enerji arzında ciddi bir baskı oluşturdu. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazda yaşanan kriz, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında da zincirleme bir artışa neden oldu.
MOTORİNE ZAM OLDUĞU GİBİ YANSIYACAK
Dün yapılan zamla birlikte litre fiyatı 70 TL seviyesine çıkan motorinde, yeni bir artış daha gündemde. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, 24 Mart Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 6 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı 80 TL sınırına yaklaşacak.
Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, yapılacak zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.
BENZİNDE EŞEL MOBİL DEVREDE
Benzin grubunda ise eşel mobil sistemi halen devrede bulunuyor. Bu nedenle beklenen yaklaşık 1 lira 30 kuruşluk zammın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak. Tüketiciye yansıyan artışın ise yaklaşık 32 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 61.97 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 61.83 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 62.94 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 63.22 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL