Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
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İsrail-İran arasındaki çatışmaların ardından artan petrol fiyatları, akaryakıt zammı olarak yansımaya devam ediyor. 5 günde 3. kez zam gelen motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren birçok şehirde 50 lirayı geçecek.

Orta Doğu'da tırmanan İsrail- İran gerilimi yalnızca bölgede değil, küresel enerji piyasalarında da etkisini göstermeye başladı. Çatışmalar sonrası brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar yükselip 73 dolarda dengelendi. Bu yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

50 LİRA SEVİYESİNİ AŞACAK

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen zamların ardından, bu gece yarısı itibarıyla motorine bir zam daha geliyor. 17 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlandırmaya göre motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zamla birlikte motorinin fiyatı da benzinde olduğu gibi 50 lira seviyesini aşacak.

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

5 GÜNDE 3. ZAM

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında art arda yapılan zamlar dikkat çekiyor.

  • 13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş,
  • 14 Haziran Cumartesi günü motorine yine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti.
  • Bu gece itibarıyla ise motorine 1 lira 70 kuruş zam yapılacak.

Bu gelişmeyle birlikte, sadece beş gün içinde akaryakıta üçüncü kez zam yapılmış olacak.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu fiyata ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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