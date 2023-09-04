Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın fiyatı 17 lirayı aşacak

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 1 lira 31 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 17 lirayı aşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza 1 lira 31 kuruş zam bekleniyor.

OTO GAZIN FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 17 lira 69 kuruşa, Ankara'da 17 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 31 kuruşa çıkacak.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. 3.5 aylık süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.