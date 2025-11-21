Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Litre fiyatı 60 lirayı aştı
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam geldi. 1,84 TL'lik zam sonrası İstanbul ve Kocaeli dışındaki illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
- Motorin fiyatına 1,84 TL zam yapıldı.
- İstanbul ve Kocaeli dışındaki tüm illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı.
- Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmadı.
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısından itibaren motorine zam geldi.
MOTORİN 60 LİRAYI AŞTI
Motorine cuma günü 1,84 TL zam yapıldı. Zamlı tarife pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası İstanbul ve Kocaeli dışındaki tüm illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 54.84 TL
Motorin: 59.34 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 54.99 TL
Motorin: 59.46 TL
ANKARA
Benzin: 55.85 TL
Motorin: 60.49 TL
İZMİR
Benzin: 56.19
Motorin: 60.83