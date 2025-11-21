Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Litre fiyatı 60 lirayı aştı

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısından itibaren motorine zam geldi.

MOTORİN 60 LİRAYI AŞTI

Motorine cuma günü 1,84 TL zam yapıldı. Zamlı tarife pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası İstanbul ve Kocaeli dışındaki tüm illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 54.84 TL

Motorin: 59.34 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 54.99 TL

Motorin: 59.46 TL

ANKARA

Benzin: 55.85 TL

Motorin: 60.49 TL

İZMİR

Benzin: 56.19

Motorin: 60.83