Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Litre fiyatı 60 lirayı aştı

Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam geldi. 1,84 TL'lik zam sonrası İstanbul ve Kocaeli dışındaki illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

  • Motorin fiyatına 1,84 TL zam yapıldı.
  • İstanbul ve Kocaeli dışındaki tüm illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı.
  • Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmadı.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısından itibaren motorine zam geldi.

MOTORİN 60 LİRAYI AŞTI

Motorine cuma günü 1,84 TL zam yapıldı. Zamlı tarife pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası İstanbul ve Kocaeli dışındaki tüm illerde motorin fiyatı 60 lirayı aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 54.84 TL

Motorin: 59.34 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 54.99 TL

Motorin: 59.46 TL

ANKARA

Benzin: 55.85 TL

Motorin: 60.49 TL

İZMİR

Benzin: 56.19

Motorin: 60.83

Abdullah Karlıdağ
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıOsman Tanis:

Heyt koca reis ve yalaka yandaşları uçuyoz gene

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Millette psikoloji kaldığı varsayılarak yapılan bir haber...

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

O Yakıt hortumun ucu baş tarafa değil, kıç tarafınıza bir gün dönecek fırsatçılar.

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihlari:

ananızın ammına girsin o pompa ecdadını siktiklerim...

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Sayın Moderatör , olmuyor böyle. İşinizin başında olsanız bunlar yayınlamazsınız. Demek ki saldım çayıra..

yanıt9
yanıt18
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

TÜİK ENFLASYON VERİSİNİ YILLIK BAZDA % 25 OLARAK AÇIKLASIN ..ÇÜNKÜ 2024 PETROL FİYATLARI ORTAKAMA 37/40 TL İDİ ŞİMDİ 60TL OLMUŞ ENFLASYON HIZLA DÜŞÜYOR ....HAYDİ TÜİK BUNUN AÇIKLAMASINI 2 /3 ARALIK'TA YAPDA ENFLASYON NASIL DÜŞMÜŞ GÖRELİM...

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
