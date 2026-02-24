Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin İran'la diplomatik temaslarını sürdürmesine rağmen Orta Doğu'ya uçak gemisi filoları sevk etmesi ve bölgeye askeri yığınak yapması piyasaları tedirgin etti. Washington yönetiminin, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik sınırlı operasyon planları bulunduğu iddiaları da petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı.

MOTORİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

Motorine yüzde 4,16 oranında zam geldi. Litre fiyatı 2 TL 41 kuruş yükselen motorin birçok şehirde 60 liranın üzerine çıktı. İstanbul'da motorin 60,30 liradan satılırken, Ankara'da 61,41 liraya, İzmir'de 61,69 liraya yükseldi. Adana'da litre fiyatı 62,24 liraya çıktı. Doğu Anadolu'da ise Tunceli'de 63,10 lira, Hakkari'de 63,12 lira, Bingöl ve Bitlis'te 63,10 lira seviyeleri görüldü.

Son artışla birlikte motorin fiyatı tarihinde ilk kez 60 lira barajını aşmış oldu.

GÖZLER BENZİNDE

Motorine gelen zam sonrası gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Brent petroldeki yükselişin sürmesi halinde benzine de yeni bir artışın gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

24 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin : 57.19 TL

Motorin : 60.30 TL

LPG : 30.29 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin : 57.04 TL

Motorin : 60.15 TL

LPG : 29.69 TL

ANKARA

Benzin : 58.12 TL

Motorin : 61.41 TL

LPG : 30.17 TL

İZMİR

Benzin : 58.39 TL

Motorin : 61.69 TL

LPG : 30.09 TL