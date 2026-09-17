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Akaryakıt panolarına 100 TL ayarı.. EPDK: “Virgülden sonra tek hanede sakınca yok”

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Akaryakıt panolarına 100 TL ayarı.. EPDK: “Virgülden sonra tek hanede sakınca yok”
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Akaryakıt bayileri, motorinin litresinin 100 TL'ye çıkması öncesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK), panolarda fiyatın duyurulmasında virgülden sonra yer alacak hane sayısıyla ilgili bir yazı yazdı. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt bayileri, motorinin litresinin 100 TL'ye çıkması öncesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK), panolarda fiyatın duyurulmasında virgülden sonra yer alacak hane sayısıyla ilgili bir yazı yazdı. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.

EPDK, akaryakıt bayilerinin çatı örgütü TABGİS'in panolarla ilgili yazısına işaret ederek, söz konusu yazıda, uluslararası ürün fiyatları ile döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt birim fiyatlarının 100 TL seviyesini aşması ihtimaline işaret edildiğini vurguladı.

Yazıda, istasyonlarda kullanılan pompa/dispenser ekranlarının hane (basamak) kapasitesinin yetersiz kalabileceği, bu durumun ülke genelinde yaygın bir ekipman değişimi ihtiyacı doğurabileceği ve söz konusu ihtiyacın yüksek yatırım maliyeti, ithal ekipman tedarik süreleri ve yetkin servis kapasitesinin sınırlılığı nedeniyle kısa sürede karşılanamayacağının belirtildiği ifade edildi.

Bayiler, panolarda tek hane kuruş kullanımına ve geçiş döneminde fiyat panolarında manuel gösterim yöntemlerine izin verilmesini, tek kuruş haneli gösterimin tercih edilmesi durumunda son hanenin sıfır "0" olarak kabul edilmesini, yuvarlama esaslarının açık biçimde belirlenmesini talep etti.

EPDK'DAN BAYİLERE

EPDK, 16 Eylül tarihli yazısında ilgili mevzuat uyarınca akaryakıt bayilerine getirilen yükümlülüğü sıraladı. EPDK; panoda ilan edilen, pompa üzerinde uygulanan ve Kuruma bildirilen fiyat arasında uyumun sağlanması ve tüketicinin ödeyeceği birim bedelin ve nihai fatura tutarların tereddüde mahal bırakmayacak biçimde anlaşılabilir olmasının önemine işaret etti.

EPDK, bu koşulların sağlanması kaydıyla bayilerin talep ettiği panolarda fiyat gösterimiyle ilgili formatların (virgül sonrasında tek hane ve geçiş döneminde manuel gösterim dahil) uygulanması bakımından Kurum mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığını iletti.

Kaynak: ANKA
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