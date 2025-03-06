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Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

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Brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün ardından benzin için de yeni bir indirim haberi geldi. Benzinin litresine bu gece itibarıyla 2 lira 6 kuruş, motorinde ise cumartesiden itibaren 1 lira 60 kuruşluk indirim bekleniyor.

Türkiye'de milyonlarca benzini araç sahibini sevindirecek haberler peş peşe geliyor. Salı günü gerçekleşen 1 lira 15 kuruşluk indirimin arından benzinin litre fiyatına 2 lira 6 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Rus petrolüne yaptırımların kalkacağına yönelik beklentiler küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarını düşürüyor. bu haberlerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

Motorin grubunda da cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İstanbul'da motorinin litresi 46 lira 65 kuruştan, Ankara'da 47 lira 36 kuruştan, İzmir'de 47 lira 73 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Mr.Şimşek in en sevdiği geliri çeşidi. Petrol dışarda ucuzluyor. Ülkede sabit kalması gizli zam uygulamak demek. Halkta yükselmiyor diye seviniyor

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

her hafta müjde oluyor ama fiyatlar heryıl %100 zam yiyor..hükümetin sonu emekli ve petrolden gelecek yaşasın emekliler

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Colani hükümeti rojavadan ucuz petrol satın alıp türkiyeye çok ucuza satıyor sanırım bunun etkisi ile petrolde ucuzluk oluyor..

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

inşaallah mazot 100 lira olur.

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Haber Yorumlarıİsmet Kaya:

On TL inse bilene yine pahalı 35 TL olmuş olur Olması gereken 15 TL 17 TL arası

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Haber YorumlarıMengele:

Trump amca türkiye icin petrolü ucuzlatti kiyaklik yapiyor,niye acaba altin madenlerini alacak türkiyede 500 bin ton altin varmis

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