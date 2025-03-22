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Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor
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Döviz kurlarında yaşanan ardı ardına rekorlar akaryakıt fiyatlarına üçlü zam olarak yansıyacak. Gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış bekleniyor.

Döviz fiyatları bu hafta rekor yazdı. Dolar kuru 40,58'ye Euro ise 44'e ulaştı. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatlarının da yukarı yönlü hareketleneceği öğrenildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış kaydedileceği bildirildi. İndirimlerin tarihi de belli oldu. Buna göre benzinde yeni fiyatlar salı günü, motorinde çarşamba ve otogazda perşembe günü yeni fiyatla satışlar gerçekleşecek.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.23 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.08 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.78 TL/LT

Motorin 46.14 TL/LT

Otogaz 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.15 TL/LT

Motorin 46.51 TL/LT

Otogaz 27.34 TL/LT

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

3'lü alan düşünsün ben hep tek benzin alıyorum.

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