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Akaryakıt fiyatlarına dün gece itibariyle çifte zam geldi

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Küresel piyasalarda brent petrolün tekrar 70 doların üstüne çıkmasının ardından akaryakıt fiyatları yine yükseldi. Dün gece itibariyle akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Benzin fiyatlarında 1 lira 82 kuruşluk, motorin fiyatlarında da 0.05 kuruşluk artış kaydedildi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatının geçen hafta, uzun sürenin ardından ilk kez 70 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta ardı ardına indirim haberleri gelmişti. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, 8 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

BRENT PETROL YENİDEN 70 DOLARIN ÜZERİDNE SEYREDİYOR

Brent petrol çarşamba günü başlayan yükselişini devam ettiriyor. Saat 08:35 itibariyle 70,4 dolara kadar yükseldi. Bu rakamlar akaryakıtta çifte yükselişe neden oldu. Dün gece itibariyle benzin fiyatlarında 1 lira 82 kuruşluk, motorin fiyatlarında da 0.05 kuruşluk artış kaydedildi.

14 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.23TL/LT

Motorin 45.41TL/LT

LPG 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.08 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

LPG 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.78 TL/LT

Motorin 46.14 TL/LT

LPG 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.15TL/LT

Motorin 46.51TL/LT

LPG 27.34 TL/LT

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Akaryakıt fiyatlarına dün gece itibariyle çifte zam geldi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

troller imamoğlu niye otobüse zam yapıyor diyor iett hacı baba tekkesi değil benzine mazota elektirige yedek parçaya zam gelirken tıssss sesiniz çıkmıyor ama biletlere zam yapılınca kulakları havaya dikiyorsunuz yalnız imamoğluda üçkağıtçının biri reklam olsun diye çocuğu var diye indirim yapıyor bu resmen ahlaksızlıktır kirada oturan gariban asgari ücretli enayi gibi tam bilet ödeyecek benim gibi evi arabası olan tuzu kuru moruklar çocuğu olanlar bedava veya indimli seyahat edecek kul hakkı bu

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