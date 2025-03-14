Akaryakıt fiyatlarına dün gece itibariyle çifte zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatının geçen hafta, uzun sürenin ardından ilk kez 70 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta ardı ardına indirim haberleri gelmişti. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, 8 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

BRENT PETROL YENİDEN 70 DOLARIN ÜZERİDNE SEYREDİYOR

Brent petrol çarşamba günü başlayan yükselişini devam ettiriyor. Saat 08:35 itibariyle 70,4 dolara kadar yükseldi. Bu rakamlar akaryakıtta çifte yükselişe neden oldu. Dün gece itibariyle benzin fiyatlarında 1 lira 82 kuruşluk, motorin fiyatlarında da 0.05 kuruşluk artış kaydedildi.

14 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.23TL/LT

Motorin 45.41TL/LT

LPG 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.08 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

LPG 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.78 TL/LT

Motorin 46.14 TL/LT

LPG 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.15TL/LT

Motorin 46.51TL/LT

LPG 27.34 TL/LT