Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
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Küresel piyasalarda dalgalanan petrol fiyatları, Türkiye'de motorin ve LPG'ye indirim olarak yansıyacak. Cuma günü motorine 1 TL, 5 Haziran'da LPG'ye ise 1,07 TL civarında indirim bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeniden hareketlendi. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, özellikle çelik ve alüminyum vergilerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yüzde 50'ye çıkarılması, küresel durgunluk endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü sınırlı bir hareket yaşanırken, akaryakıt fiyatlarında ise düşüş beklentisi oluştu.

Brent petrol, geçen haftayı 62.6 dolar seviyesinde kapatmasının ardından bugün yüzde 2'ye yakın artışla 64 dolar civarında işlem görüyor. Ancak genel ekonomik görünümdeki zayıflık sinyalleri, fiyatların uzun vadede baskılanabileceğine işaret ediyor.

MOTORİN VE LPG'DE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda, 31 Mayıs Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 1 lira indirim bekleniyor. Ayrıca, 5 Haziran Perşembe günü ise LPG fiyatlarında 1,07 TL'lik bir düşüşün pompaya yansıması öngörülüyor. Bu indirimler, yaz öncesi araç sahiplerine nefes aldıracak gelişmeler arasında yer alıyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa yıldırım:

Zam gelince aynı gün , indirim gelince 4-5 gün sonraya. hele bir millet bayram yolculuğuna çıksın, indirilmemiş fiyattan alsın yakıtını. Vatandaşın hayrına hiç mi bir işiniz olmaz sizin

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