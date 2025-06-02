Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeniden hareketlendi. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, özellikle çelik ve alüminyum vergilerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yüzde 50'ye çıkarılması, küresel durgunluk endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü sınırlı bir hareket yaşanırken, akaryakıt fiyatlarında ise düşüş beklentisi oluştu.

Brent petrol, geçen haftayı 62.6 dolar seviyesinde kapatmasının ardından bugün yüzde 2'ye yakın artışla 64 dolar civarında işlem görüyor. Ancak genel ekonomik görünümdeki zayıflık sinyalleri, fiyatların uzun vadede baskılanabileceğine işaret ediyor.

MOTORİN VE LPG'DE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda, 31 Mayıs Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 1 lira indirim bekleniyor. Ayrıca, 5 Haziran Perşembe günü ise LPG fiyatlarında 1,07 TL'lik bir düşüşün pompaya yansıması öngörülüyor. Bu indirimler, yaz öncesi araç sahiplerine nefes aldıracak gelişmeler arasında yer alıyor.