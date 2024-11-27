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Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren zam geliyor

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Ülke genelinde benzin fiyatlarına zam yapılacağı duyuruldu. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı bir kez daha yükselecek. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 74 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 74 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olması öngörülmüyor.

Benzin fiyatlarına yapılacak zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak ve litre başına 74 kuruşluk bir artış yaşanacak. Benzin fiyatlarına daha önce 60 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 42,22-42,33 TL, motorin ise 44,10-44,16 TL arasında satılıyor.

Ankara'da benzin 42,75 TL, motorin ise 44,73 TL'den satılmakta.

İzmir'de ise benzin 43,25 TL, motorin ise 45,23 TL fiyatlarla alıcı buluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde 1 Ocak 2005'ten itibaren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirleyebiliyor. Aynı şekilde bayiler de, dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan pompa satış fiyatlarına uymakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme hakkına sahipler.

Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren zam geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSefa Altun:

HANİ GABARDA VARİL SAYİSİ YÜKSELMİŞTİ....

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

terazi bile şaşırdı

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Ne olduda zam yapıyorsun birde açıklasan laf söyleyince kızıyorsunuz ama ne açiklama var nede nereye harcadığınızı söylüyorsunuz kur korumada kendi paranızda var parası olaninda oraya para yetiştiriyorsunuz onlarda faizle gelen parayı 10000 tl akşam yemeği yedim diye hava atıyor hani aldığı parayı doğru kullansa tasa etmiyecem

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Haber Yorumlarıcorci:

yarrayering

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İngiltere de petrol çıkmamasına rağmen Shell gibi firmalarıyla dünyanın pek çok yerinde petrol çıkarıyor. Ve çıkardığı petrolün yüzde 10'unu petrol çıkan ülkeye yüzde 90'nı kendi alıyor. Türkiye Somali ve Libya da bu sistemi uygulamaya çalışıyor ama biz yüzde 50'ye 50 alacağız hak hukuk için. İnsaşllah Hem Somali hemde Libya da gaz ve petrol bulacağız.

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Haber YorumlarıMihlari:

bu memleketin yönetimine sizin gibi O.EVLATLARI bidaha gelmez inşallah...

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