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Akaryakıt fiyatları yine zamlandı

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Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarına dün gece itibariyle 91 kuruş zam yapıldı. Sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyen zam 00:01 itibariyle yürürlüğe girdi.

Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise dün geceden itibaren 91 kuruş yeni zam yapıldı. Böylece tüm Türkiye'de benzinin pompa fiyatı değişmiş oldu. İşte akaryakıtta son rakamlar:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.28 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL

Motorin litre fiyatı: 48.32 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.

Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

akpnin ortalığı karıştırıp halkın dikkatini başka yöne çekerek her şeye profosyenelce kitlemesi olağan bir durum aldı ancak ortada bir sorun var bu un daha ne kadar su kaldırır ölçüyü kaçırdığınızda her yer vıcık vıcık olur

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Haber YorumlarıTwister:

ben 50 tl lik alıyorum

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ekrem zam yapmadigi surece sorun yok.

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Haber YorumlarıGenco:

Bu zamların neden bir dur durağı yok ? CHP nasıl ki hırsızlığı ile insanları kendinden nefret ettiriyor, AKP de bu aptal zamlarıyla kendinden nefret ettiriyor bu böyle bilinee……

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

serbest piyasa oldukca bu ulke asla huzura eremez ya Allah askina o zman devlet neden var biz neden oy veriyoruz hersyee seyirci kal karışma diye mi oy verdik hayir tam tersine duzeni sagla diye suan sen tuccarlara esnaf ses cikarmayarak halkin ezilmesine izin veriyorsun suan aldığınız maaslar hepsi haram cunku halk ulkeyi yönet düzenini sagla zamlari durdur diye oy verdi ihracat turizm rekorlari kir herseye seyirci kal diye vermedi siz secimde yuksek fiyatlarla endlasyonla mucaedle edegiz duzeltecegiz demediniz mi neden duzletmiyorsunuz suan aldiginiz maaslar haram cunku o makamlarda oturma nedeninize gore hareket etmiyorsunuz

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Haber YorumlarıSimuz ER:

Bi ara 1 doların altındaydı.. Varil fiyatı değişmedi, dolar çok değişmedi ama yakıt 1.5 dolar oldu..akıllara ziyan..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Emmaaan ben de 2 araç var. Biri LPG li 500 lira koyup işe gidirem, diğerine 1000 liralık benzin atırem orada.2 hafta idare ediyirrr...parası olmayan düşünsün biye neh....

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