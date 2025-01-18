Akaryakıt fiyatları yine zamlandı

Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise dün geceden itibaren 91 kuruş yeni zam yapıldı. Böylece tüm Türkiye'de benzinin pompa fiyatı değişmiş oldu. İşte akaryakıtta son rakamlar:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.28 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL

Motorin litre fiyatı: 48.32 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.

Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.