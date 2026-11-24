Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, emekli maaşlarına yapılacak zam beklentisine ilişkin "Yüzde 5 ile 20 arasında kademeli bir refah payı ve en düşük aylığın 30 bin lira seviyesine çıkarılacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli belirlenecek maaş zammını beklemeye başladı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76, memur emeklisi yüzde 13,52 zam alırken en düşük emekli aylığı ise 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Abdulkadir Yüksel, emekli maaşlarına yapılacak zam beklentisini açıkladı.

Enflasyonun yüzde 30 seviyesinde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "2022'de yıllık enflasyon yüzde 85'leri gördü ve bugün hala yüzde 30 civarında. Bu ortamda en çok kaybeden kesim emekliler oldu. Çünkü emekli aylığı fiyatları geriden takip ediyor: Altı ay boyunca fiyatlar artıyor, emeklimiz bu kaybın karşılığını ancak altı ay sonra alıyor. Bir sorun daha var. Kök aylığı düşük kaldığı için en düşük emekli aylığına sıkışan emekli sayısı 2019'da 800 bin iken bugün 5 milyonu aştı. Yani 3 bin 600 gün prim ödeyenle 9 bin gün prim ödeyen aynı aylığı alır hale geldi. Emekli maaşlarına yönelik son düzenleme temmuz ayında yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76, memur emeklisi yüzde 13,52 zam aldı. En düşük emekli aylığı da 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı" dedi.

"En düşük emekli aylığının 30 bin TL olacağını düşünüyorum"

En düşük emekli aylığı tahminini açıklayan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, piyasa beklentisi yüzde 30. Bu tahminler tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı yüzde 10 ile 10,5 arasında olacak. Bu ocakta da memur emeklisinin artışı yüzde 8 civarında. Unutulmaması gereken nokta şu: En düşük emekli aylığı otomatik artmaz, Meclis'in yeni bir karar alması gerekir. Cumhurbaşkanımız yaş ve prim gün sayısını esas alan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak bir iyileştirmenin yılbaşından önce yapılacağını açıkladı. Bakınız beklentimi net ifade ediyorum; yüzde 5 ile 20 arasında kademeli bir refah payı ve en düşük aylığın 30 bin lira seviyesine çıkarılacağını düşünüyorum. Prim gününü esas almayı doğru buluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı