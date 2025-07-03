AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?

AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Haber Videosu

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılabileceği yönündeki eleştirilere yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2003'te 87 milyon olan zeytin ağacı sayısı bugün 210 milyon. Halkı yalanlarla kışkırtıyorlar" dedi. Güler, 50 bin ağacın özel yöntemlerle taşınacağını belirterek, bazı gazeteciler için "Bu ülkeye düşmanlık yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

TBMM'de enerji ve maden alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin önünü açtığı öne sürülen 11'inci madde tartışmaları alevlendirmişti. Muhalefet, ilgili maddenin zeytinliklerin yok edilmesine neden olacağını savunarak teklifin geri çekilmesini talep etmişti.

GÜLER'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında haziran ayında komisyondan geçen teklif kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine zeytinliklerle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"ŞU AK PARTİ'YE BİR TEŞEKKÜR EDİN YA!"

Zeytinliklerin zarar gördüğü yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Güler, "2003'te Türkiye'de 87 milyon zeytin ağacı vardı, bugün 210 milyon. Bu artış AK Parti döneminde gerçekleşti. Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!" ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Tepkilerin merkezindeki yasal düzenlemenin sadece bir termik santral havzasındaki linyit kömürüne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 50 bin zeytin ağacının taşınmasını içerdiğini belirten Güler, "Bütün bilim adamları taşınabilir ve uygundur dedi. Buna rağmen 'bütün zeytinlikleri yok edecekler' diyerek yalan söylüyorlar" dedi.

"BU ÜLKEYE DÜŞMANLIĞININ SEBEBİ NEDİR?"

Muhalefetin ve bazı medya kuruluşlarının teklifin kamuoyundaki algısını çarpıttığını savunan Güler, sert bir dille tepkisini sürdürdü: "Geçen bir gazete de millevekillerini manşet yapmış. Zeytinlikleri yok edecekler falan diye... Bunu yazanlar gazeteci falan değil düşman. Sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bütün bilim adamları 'taşınabilir, uygundur' dedi. Şimdi sen insanları niye kışkırtıyorsun. Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya..."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Çeşme felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Türkiye'nin tatil cennetinden korku filmlerini andıran görüntüler
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığı belli oldu
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıakif:

Asıl sizin bu ülkeye düşmanlığınızın sebebi nedir? Ne istediyseniz verdik neden doymuyorsunuz? Ağaç kesmek için kanun çıkarmak nedir?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Neden cevap vermeye çalışma ihtiyacı hissediyorsunuz ki! Yapılsa da bilemeyeceğiz yapılmasa da. Öncelikle şunu anlamanız lazım. Emekli ve asgari ücretli maaşlarına bakıp; ev kiraları ile karşılaştığınız. Sonra da geçip bizimle dalga geçen insanlara bakalım neden acaba diye. Oy verdiniz de ne oldu diye laf söyleyenlere. O yüzden boş verin. Nasılsa bildiğinizi okuyorsunuz.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu ülkenin en büyük düşmanlarıni biz gayet iyi biliyoruz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Vatanimi cok seviyorum..Madem sizde seviyorsunuz, yaz gelince Systematik olarak Akdeniz ve Ege zaten kurak neden daha cok onleyici caydirici onlemler almiyorsunuz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor

Yapımı 2 yıl sürdü! Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı

Uzman isimden 7.4'lük deprem uyarısı! Bölge bölge açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.