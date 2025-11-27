AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, Meclis'e sunuldu. 55 bin mahkumun yararlanması beklenen düzenlemeyle, denetimli serbestlik 3 yıl daha erken olacak. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler, "11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler'den önemli açıklamalar; "Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu, kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasına öneriyoruz. Özellikle son yıllarda artan kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalanarak araç parçası olarak satılması, parçalarının değiştirilmesi veya suç da kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Bu konuda da daha caydırıcı yaptırımları da bu teklifimiz de yer vermiş oluyoruz.

"BİLİŞİM SUÇLARINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELERİ ÖNERİYORUZ"

Vatandaşımızın canını yakan son dönemlerdeki dolandırıcılık eylemleriyle de bilişim suçlarına yönelik bazı düzenlemeleri de öneriyoruz. Bu kapsamda bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlar da ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınmasıyla ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde tekrar hesabın işleme alınması yönünde bir imkan tanıyoruz. Çünkü suçta kullanıldığı tespit edilen paraya adli merciler tarafından el konuşması veya askıya alınması suretiyle de bir tedbir geliştiriyoruz.

Aksi hâlde birçok hesaba aktarım yapılmak suretiyle dolandırılan vatandaşımızın parasına ulaşma konusunda yaşadığı sıkıntıları da en azından bir nebze olsun gidermiş olacağız. Çünkü uzun dönemde, değerli arkadaşlar, bazı olaylara baktığımızda belli miktar paranın uzun süre işlem yapılmadığı bilinmesine rağmen yaşlı veya engelli bazı vatandaşlarımızın kendilerini polis, savcı veya bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce yönlendirilerek hesaplarından belli miktar paranın farklı hesaplara aktarılması noktasında dolandırıldıklarını görüyoruz.

GSM HATLARINA SINIR GELİYOR

GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz. Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak. Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK

TCK'nın 158'inci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesini imkan getiriyoruz. Tabii her yıl olduğu gibi, genel sağlık sigortası prim borçlarıyla ilgili olarak asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015–2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi noktasında bir teklifimizi de kanun teklifimize ekliyoruz. Yine önemli bir düzenleme yer alıyor kanun teklifimizde. Eşitlik ilkesi, adalet sistemimizin temel taşlarından biridir. Hepinizin bildiği gibi 2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun görüş ve önerileri noktasında Adalet Bakanlığımızca üç ayda bir süresi uzatılan, infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. Bu tedbirler kapsamında infaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik olarak son olarak uygulanmış ve bu tedbirler sona ermişti. Özellikle vatandaşlarımız arasında "Kovid 19 düzenlemesi" olarak bilinen bu düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler vatandaşlarımız ve siyasi partiler tarafından bizlere iletilmişti.

KOVİD 19 DÜZENLEMESİNİN KAPSAMINI YENİDEN DÜZENLEDİK

Şöyle ki; aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşerek ceza infaz kurumuna giren kişilerde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleriyle ilgili olarak bu dönemde cezası kesinleşmeyen hükümlüler arasında uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı. Biz de tüm bu görüşleri, itirazları ve beklentileri dikkate alarak Kovid 19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik.

Bu düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların da yararlanabilmesi imkânını sağlıyoruz.

Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle: Kapalı ceza infaz kurumundan 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, Açık ceza infaz kurumundan ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getiriyoruz. 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir düzenlemesinin "suç işleyenlere" ifadesi eklenmek suretiyle yeni hükümlülere de uygulanmasıyla bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız. Böylelikle bu uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız.