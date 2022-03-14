AK Partili başkandan çok konuşulacak sözler: Doktor oğlum 'Beni çöpçü olarak işe al' diye takılıyor

Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, maaşlarının düşüklüğü nedeniyle greve giden doktorları destekleyen cümleler kurdu. Urfa'da yayın yapan Edessa TV'de konuk olan Yalçınkaya, doktor olan oğlunun "Beni belediyeye çöpçü olarak al" diye kendisine takıldığını söyledi.

"BENİM OĞLAN DOKTOR, 7 BİN TL MAAŞ ALIYOR"

Yalçınkaya "Şu anda bir çöpçü 7 bin TL maaş alıyor. Benim oğlan doktor, 7 bin TL maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. 'Baba bizi çöpçü al' diye" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 5 MÜJDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün Beştepe'de gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık çalışanlarına 5 müjde birden verdi.Buna göre, sağlık personeline karşı işlenen suçlardan, ücretlerde iyileştirmeye kadar bir çok düzenleme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri şöyle sıraladı: