Haberler

AK Parti Milletvekili Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi

AK Parti Milletvekili Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi.

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi ve DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Muhammet Karadeniz, temelden yüksekliği 67 metre, depolama kapasitesi ise 3 milyon 210 bin metreküp olan barajdaki çalışmalara ilişkin Köse'ye bilgi aktardı.

Köse, ilk etapta baraj gövdesinin, ardından da arıtma tesisinin tamamlandığını söyledi.

İsale hattında çalışmaların devam ettiğini belirten Köse, "Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ay sonunda Gümüşhane Belediyesi depolarına, içme suyu hattına, buradaki cazibeli su verilmiş olacak. İnşallah hemşehrilerimiz bu yıl sonu itibarıyla musluklarından akan cazibeli içme suyuna kavuşmuş olacak." dedi.

Tesisin günlük arıtma kapasitesinin 25 bin metreküp olduğunu ifade eden Köse, kentin su ihtiyacını karşılayacak nitelikteki miktarın arıtılarak şebekeye verileceğini vurguladı.

Köse, şunları kaydetti:

"Yapılan teknik incelemelere ve nüfus artışına göre, 2050'ye kadar arıtma tesisi günlük 25 bin metreküple, merkez ilçenin tamamına yetecek miktarda suyu şebekeye vermiş olacak. Gümüşhane'nin beklediği yeni bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan tüm hizmetler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Köse'ye incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Ekonomi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.