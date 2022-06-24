AK Parti'li Yılmaz: 'Mut kayısısında bu yıl 110 bin tondan fazla rekolte gerçekleşti'

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kayısı üretimi dolayısıyla üreticilerin bu yıl yüzünün güldüğünü belirterek, " Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'inin üretildiği Mut ilçemiz başta olmak üzere bu yıl Mersin'de 110 bin tondan fazla kayısı rekoltesi gerçekleşti" dedi.

Mut ve Gülnar ilçelerinde kayısı bahçelerine giderek üreticilerle bir araya gelen Yılmaz, kayısı toplayıp hasat yaptı. Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'inin Mut'ta gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, Mut kayısının coğrafi işaret tescilli olduğunu söyledi. Mut ilçesinin ve bölgenin sahip olduğu mikroklima iklim özelliği sayesinde kayısının kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, tamamen organik olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mersin'de coğrafi işaret tescili alan Mut kayısımızın hasat sezonunda sona geldik. Biz de onlarla kayısı topladık, hasatlarını birlikte yaptık. Üreticilerimiz hem fiyat hem rekolte anlamında güzel bir sezon geçirdi. Bunu, üreticilerimizle görüştüğümüzde bize dile getiriyorlar. Bu yıl Mersin genelinde 110 bin tonun üzerinde kayısı hasadı gerçekleşti" diye konuştu.

Üreticiler rekolte ve fiyatlardan memnun

Zeynep Gül Yılmaz, 2022 yılında Mut ilçesinde 65 bin, Mersin genelinde ise toplam 90 bin 409 dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını bildirdi. 2021-2022 tarımsal üretim sezonunun kış aylarında hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle kayısı ağaçlarının meyve tutumlarında dengesizlikler gözlemlendiğini ifade eden Yılmaz, ayrıca ilkbahar ayları başlangıcında yaşanan tarımsal don hadisesi nedeniyle il genelinde rekolte kaybı yaşandığını da kaydetti. Üreticilerin, fiyatlar dolayısıyla güzel bir sezon geçirdiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Başta Mut ilçemiz olmak üzere Mersinli üreticilerimiz ürettikleri kayısıyla hem ülkemizin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor hem de ihraç ederek ekonomik girdi sağlıyor. Kayısımız aromasıyla, raf ömrünün uzunluğuyla çok güzel ve özel bir kayısı. Tescilli kayısımızla sofraları donatmaya, ağızları tatlandırmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum." - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi