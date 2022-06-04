AK Parti'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken "zorlu rakip" açıklaması: Muhalefetten beklerken TÜİK'ten geldi - Haberler

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AK Parti'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken "zorlu rakip" açıklaması: Muhalefetten beklerken TÜİK'ten geldi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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AK Parti'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'zorlu rakip' açıklaması: Muhalefetten beklerken TÜİK'ten geldi

AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar, TÜİK'in yıllık enflasyonu 73,50 olarak açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar'ın tweet'inde "Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon." ifadeleri yer aldı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"RAKİBİ MUHALEFETTEN BEKLERKEN TÜİK AÇIKLADI"

Tayyar, dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine değinerek, AK Parti'nin en zorlu rakibinin yüksek enflasyon olduğunu açıkladı. Tayyar'ın paylaşımında şunlar yazdı: "2023'e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon."

AK Parti'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'zorlu rakip' açıklaması: Muhalefetten beklerken TÜİK'ten geldi

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 73,50'YE ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu, dün sabah mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Şamil Tayyar AK Parti Ekonomi Güncel Haberler

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