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AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek

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Milyonlarca asgari ücretli ve emekli maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken kulisler de hiç olmadığı kadar hareketli. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler art arda gelirken AK Parti kaynakları rakamın 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahmini yaptı.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken rakam önümüzdeki hafta netleşecek. 2025 yılı asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 TL olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı ifade ediliyor.

Devlet tarafından asgari ücrete verilecek desteğin süresi ay sonunda biteceği için yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

RAKAMIN 50 MİLYAR LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI RAKAM VERDİ

Ak Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak'ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" dedi.

AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMert:

Çılgın bir rakam.harca harca bitmez isimli üç harfli market reklamı geldi aklıma.bu emeklilere çok bile.geçen yılı emekliler yılı ilan etmişti padişahımız birinci mahvettin hazretleri.müthiş bir yıl geçirmişti emekliler.

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Haber YorumlarıMali Müşavir:

Çok bile.... Sirayaaaa. Sirayaaaaaaa.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kıdem , liyakat ve emeğin karşılığı maaşlarda gözetilmiyor malesef Kul hakkından korkan bir Allah kulu var ise zannediyorum çok vebal altında

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Olsun babaaaa.. bu millet onu haketti. Hala daha hak ediyor. Emekliye parada verilmesin devletimiz varolsun.

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Haber Yorumlarıemre null:

burda emeklilerimizin yuk gören insanlar yarın siz de yaslanacaksinjz emekli olacaksınız ayrıca siz bir kend kendine yemek yemekten aciz bir bebekken besikteyken bu insanlar sizin yediğiniz yiyecegi giyeceginiz giyecegi yaşadığınız evi salandrildiginiz beşiği ureten yapan insanlardı Allah insanın kendini bisey sanıp buyuklenecegini bildiği için onu kendi kendine yemek yiyemez konuşamaz yürüyemez altı bağlanan bir bebek şeklinde dünyaya getiriyor ki nerden geldiğini unutmasın buyuklenmesin Ama bazı insanlar sanki bir zamanlar aciz bir bebek olduğunu unuttum buyuklendikce buyukleniyor ne zaman büyüklenme düşüncesi içinizden geçtiğinde ağzına yemek verilmeden yemegini yiyemeyen bir aciz bebek olduğumuzu unutmamalıyız yaşlilarimizjn bu ulkede ve üzerimizde emekleri var tabbi ki refah içinde yaşatmak bizim vazifemiz vefa borcumuz

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ben emekli değilim ama gerçekten büyük bir para ne yapacak emekliler parayı zaten bir kendileri kalmıştır fazlasıyla yeter bile en düşük emekli aylığı 10.000 TL olsa yeter bence

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Ey allahtan da korkmaz kuldan utanmazlar sonra git emevi camisinde namaz kıl bunu görende seviniyor ne diyeyim bu kadar insanın hakkını yedikten sonra allah ısla etsin

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Haber YorumlarıErsin Ceylan:

Yazık.

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Haber YorumlarıErkan Dag:

emekli aylığını kaldırdılar zaten bu verilen para 65 yas ustu hiç bir işte çalışmayanlara verilecek para yani yaslilik aylığı oldu ssk li calismis 30 40 yıl hc önemi yok artık

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Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Koca bir yıl bin tl zam .rakamai unutmayın emeksizler

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