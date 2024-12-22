AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken rakam önümüzdeki hafta netleşecek. 2025 yılı asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 TL olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı ifade ediliyor.

Devlet tarafından asgari ücrete verilecek desteğin süresi ay sonunda biteceği için yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

RAKAMIN 50 MİLYAR LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI RAKAM VERDİ

Ak Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak'ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" dedi.