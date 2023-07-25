AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Taleplerin ve sorunların konuşulduğu ziyaretten, hükümetin ekonomi kurmaylarının da yer alacağı çalıştay kararı çıktı. Eylül ayının ikinci haftasında İzmir İktisat Kongresi Salonu'nda düzenlenecek olan çalıştayda Çankırı, iki gün boyunca kayıtlı 230 bin çeşitli meslek gruplarının temsilcileri ve paydaşlarıyla bir araya gelecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Azerbaycan ve Ankara temaslarının ardından İzmir'de de ayağının tozuyla bir dizi ziyarette bulundu. Temasları çerçevesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Çankırı, Birlik Başkanı Yalçın Ata'ya yeni görevinde başarılar diledi. 20 oda başkanının da hazır bulunduğu ziyarette temsilciler özellikle yerel yönetimlerle yaşadıkları sorunlarını ve karşılık bulamadıkları taleplerini iletti.

"Kriz anlarında hizmet etmeye devam ettik, etmeye de devam ediyoruz"

Ziyarette konuşan Çankırı, özellikle pandemi sürecinde Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar için hükümet olarak destek paketlerini hayata geçirdiklerini belirterek hem kira hem de gelir kaybı yaşayan esnafın her daim yanında olduklarını söyledi. Çankırı, "Dünya olarak alışılmışın dışında yaşadığımız bir salgın sürecinde bile hükümet olarak üreten her esnafımızın yanında olduk. Kira yardımı, gelir desteği sağladık. 'Esnaf ve Sanatkarlar Değişim-Dönüşüm-Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırlayıp uygulamaya koyduk. Esnaf ve sanatkarların kredi ve finansman şartlarını iyileştirdik. Vergi, istihdam ve diğer yükümlülükleri daha ne kadar azaltabiliriz diye durmadan çalışıyoruz. İnşallah Eylül ayında da İzmir İktisat Kongresi Salonu'nda birliğimizin temsilcileri ve paydaşlarıyla birlikte bir araya geleceğiz" diye konuştu.

"İzmir'i bu hizmetsizlik çığlığından kurtaracağız"

AK Parti olarak yenilikçiliği ve girişimciliği hep destekleyen politikaları hayata geçirdiklerini ifade eden Çankırı, konuşmasında muhalefete de yüklendi. Çankırı, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde de devlet olarak aynı hassasiyeti gösterdiklerini belirterek, "Depremde iş yerleri zarar gören esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Biz ülke yönetiyoruz. Yıkılan şehirleri yeniden inşa ediyoruz. Birilerinin kapısına gidip bugüne kadar ne para dilendik ne de yardım istedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir iradeye sahiptir. Biz ihtiyacı olana hiçbir zaman sırtımızı çevirmedik çevirmeyiz de. Bugün gelinen noktada İzmir'in haline bakın. Esnaf olarak bu kenti siz çok daha iyi tanıyorsunuz. İzmir'in talihine terk edilmişlik haline inşallah bu yerel seçimlerde son vereceğiz" dedi.

5362 sayılı Kanun'a düzenleme talebi

Öte yandan, oda başkanları esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini sağlayan 5362 sayılı Kanun'la esnaf odalarının yetki alanlarının genişletilmesini talep etti. Vekil Çankırı da söz konusu kanuna ilişkin mecliste düzenlemeye gidilebileceğini aktardı.

Ziyaret sonrasında partisinin il başkanlığında vatandaş buluşması yapan Çankırı burada da talepleri dinledi. - İZMİR