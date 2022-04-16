AK Parti grup sözcüsü, "Metro çalışmaları durdu" deyince Tunç Soyer alandaki yetkiliyi görüntülü aradı - Haberler

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AK Parti grup sözcüsü, "Metro çalışmaları durdu" deyince Tunç Soyer alandaki yetkiliyi görüntülü aradı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumunda AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Hızal, Narlıdere metro inşaatındaki çalışmaların durduğunu öne sürdü. Bunun üzerine kürsüye çıkan Belediye Başkanı Tunç Soyer, alanda bulunan yüklenici firmadan yetkili birini arayarak AK Partili Hızal'ın iddiasını çürüttü.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ikinci oturumuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Hızal'la olan diyaloğu damga vurdu.

Hızal, belediye meclisinde gündeme getirdiği Narlıdere Metrosu'ndaki çalışmaların durduğuna yönelik iddiasını "Çok iddialı ve net söylüyorum" sözleri ile destekledi. Bunun üzerine Soyer, şantiye alanındaki yüklenici firmanın müdürünü görüntülü aradı. Şantiyedeki çalışma görüntüleri canlı yayında meclis salonuna yansıtılırken firma müdürü, "Narlıdere metro hattında çalışmalarımız devam ediyor Başkanım. Şu anda Dokuz Eylül istasyonundayım. Gece mesaisinde arkadaşlarım devam ediyor. Biz de onların teftişindeyiz. Şantiyemizde gündüz-gece olarak 611 çalışanımız var. 7 istasyon, 2 makas hattında her noktada çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti grup sözcüsü, 'Metro çalışmaları durdu' deyince Tunç Soyer alandaki yetkiliyi görüntülü aradı

Soyer, bu görüşmeye ilişkin videoyu "Bir yanlış anlaşılma olmuş, hemen düzeltelim dedik" notuyla paylaştı. Soyer'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti grup sözcüsü, 'Metro çalışmaları durdu' deyince Tunç Soyer alandaki yetkiliyi görüntülü aradı

AK Partili Hızal da paylaşımı sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Zahmet verdik Tunç Soyer. Sizi böyle böyle harekete geçirmeye devam edeceğiz. Umarım metronun bittiği günleri de görürüz" dedi.

AK Parti grup sözcüsü, Metro çalışmaları durdu deyince Tunç Soyer alandaki yetkiliyi görüntülü aradı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Tunç Soyer, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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