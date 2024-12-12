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AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı

AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyenin 3 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebini oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca, Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'nün 500 milyon lira borçlanma talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün imar, çevre, eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu. İç borçlanma teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı

METRO İSTANBUL'UN 500 MİLYON TL BORÇLANMA TALEBİ

Mecliste ayrıca Metro İstanbul Genel Müdürlüğünün şirketin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 500 milyon lira borçlanma talebi görüşüldü. Rapordaki komisyon görüşünde Metro İstanbul'a ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yurt içi bankalar/katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ile kuruluşlardan yapılacak iç borçlanma için yetki verilmesi uygun görüldü. Borçlanma talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Ekonomi
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