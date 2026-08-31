Su Ürünleri İhracatında Tarihi Rekor: 1 Milyar Dolar Aşıldı

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatının Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştığını söyledi.

İnan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda 2026-2027 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in sanayisinin yanı sıra tarım ve denizcilik alanlarında da gelişmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve gıda üretiminin özellikle İzmir için en büyük önceliklerden biri olduğunu ifade eden İnan, Türkiye'nin tarım ve su ürünleri alanındaki potansiyeline dikkati çekti.

İnan, nasırlı elleriyle toprağı işleyen çiftçiler ile denizin zorlu şartlarında çalışan balıkçıların yılların tecrübesini genç nesillere aktarması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yılların acısıyla tatlısıyla, denizin tuzuyla yoğurduğunuz büyük tecrübeyi sadece kendinize saklamayın. Evlatlarımızın elinden tutun ve onlara rüzgarı okumayı, toprağın huyunu, suyunu öğretmenizi rica ediyoruz. Bu denizlere, bu topraklara bizim evlatlarımızın sahip çıkmasını rica ediyoruz. Bunu sadece bir meslek meselesi değil, memleket meselesi olarak görüyoruz. Boynumuzun borcu olarak ve şehrimiz için milli bir görev olarak görüyoruz. O nedenle sizler bu sevdayla bugün burada canla başla üretirken arkanızda dağ gibi bir devlet olduğunuzu aklınızdan çıkartmamanızı istiyoruz."

"2026'nın ilk 6 ayında su ürünleri ihracatı 1 milyar doları aştı"

Su ürünleri sektörünün ulaştığı ihracat rakamlarına değinen İnan, "Daha 2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir Su Ürünleri Hali 50 bin tonluk işlem hacmi ile Türkiye'nin birincisi olduysa, işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin, ağ çeken o nasırlı ellerinizin büyük eseri. Bu yolda yürürken sahili yakından tanıyan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın destekleri de bizler için son derece kıymetli oldu." dedi.

İnan, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü konusunda da devletin yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Olur ya denizde kısmetinizi ararken, tarlada iz yaparken karşınıza bir engel duvarı çıkar, bir evrak, bir kural işinizi yokuşa sürmeye kalkar, hiç dert etmeyin, canınızı sıkmayın. O nedenle bu duvarları, engelleri yıkmak, aşmak, sizin yolunuzu açmak bizim esas görevimiz ve tavsiyemiz şu, siz yeter ki ağ atın, siz yeter ki tohum serpin, siz yeter ki üretin." ifadelerini kullandı.

Balıkçılardan ve çiftçilerden üretmeye devam etmelerini isteyen İnan, yeni balıkçılık sezonunun Ege, İzmir ve Türkiye'ye bereket getirmesini diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da balıkçıların uzun hazırlık döneminin ardından yeniden denizle buluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin balıkçılıkta uluslararası alanda da önemli bir konuma ulaştığını ifade eden Türkyılmaz, "Türkiye bugün balıkçılıkta sadece bölgesinde değil, dünyada da söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Üyesi olduğumuz uluslararası balıkçılık örgütlerinde sadece kuralları uygulayan değil, artık kuralları şekillendiren bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da konuşma yaptı.

Kaynak: AA