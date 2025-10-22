AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'nde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Üniversitelerimizin içinde yer almadığı, bilimsel üretkenliğin eksik kaldığı hiçbir faaliyetin başarı şansı olmadığına inananlardan birisiyim." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongre Zirvesi'nde konuşan Yazıcı, kentte küresel ekonomi bağlantılı bir etkinlik düzenlenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği bir kavşakta yer aldığını dile getiren Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 23 yıldan bu yana lojistik kapasitenin artırılarak çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Yazıcı, Rize'nin ticari stratejik altyapısının önemine değinerek, "İnşallah bütün bunları lojistik limanımızı da tamamlamak suretiyle taşımacılığın önemli akslarını üreten, tüketen, sevk eden ticaret erbabının hizmetine tahsis edeceğiz." dedi.

"Hedeflerde planlamayı unutmayın"

Ticari faaliyetlerin temelinde bilimselliğin olması gerektiğine işaret eden Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ürettiğiniz bilim kapasitenizi artıracak. Artan kapasite insanın refahına katkı sunacak hizmete dönüşecek. Hedefleriniz yoksa bir yerde tıkanıp kalırsınız. Hedeflerde planlamayı unutmayın. Bunların rasyonel bir şekilde planlamasını gerçekleştirirseniz mutlaka o hedeflere ulaşacaksınız. Bu anlamda da Türkiye'nin kapasitesi yüksektir. Üniversitelerimizin içinde yer almadığı, bilimsel üretkenliğin eksik kaldığı hiçbir faaliyetin başarı şansı olmadığına inananlardan birisiyim. Dolayısıyla üniversitemizin bu etkinlik içerisinde yer alıyor olması kıvanç verici."

Yazıcı, Türkiye'nin lojistik altyapısı ile dünya ticaretinin seyrini değiştirebileceğini ifade ederek, "Rakamlara göre İran'ın 25 milyar dolarlık ithalatı var. Bunu Dubai üzerinden gerçekleştiriyorlar. Dubai üzerinden bu ithalatı gerçekleştirmenin zaman kaybı 30 gündür. İyidere Lojistik Merkezi Limanı üzerinden gerçekleştirilmesi sağlandığı takdirde bu zaman 15 güne düşüyor. Bu da ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi demektir." diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise ihracat kapasitesini artırmak ve üretim alanlarının geliştirilmesi için Rize'ye desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Karadeniz ve Rize'nin uluslararası ticaret ağlarına bağlanmasıyla Türkiye'nin dış ticaretine stratejik bir güç ekleneceğini vurgulayan Gürcan, şöyle devam etti:

"Bizler, her şehirde olduğu gibi Rize'de de hizmet ve yatırım seferberliğimizi sürdürüyor, şehirlerimizi marka değeri yüksek merkezlere dönüştürüyoruz. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, pandemi krizine ve bölgesel çatışmalara, asrın felaketi büyük depreme rağmen Türkiye üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Küresel ekonominin yavaşladığı, uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği bir dönemde, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin tam tersine, yukarı yönlü güncellenme yapılması bizim için çok önemlidir."

Gürcan, Türkiye'nin zorlu dönemlere rağmen ekonomik istikrarını koruyup büyümeye devam ettiğini dile getirerek, "Attığımız adımların ülkemiz ekonomisinde güçlü bir dönüşüm yarattığını artık net şekilde görmekteyiz. Bugün 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye ekonomisi, milletimizin azmi ve devletimizin kararlılığı ile ortaya konmuş büyük emeklerin ürünüdür. Güçlü bir Türkiye yalnızca ekonomik göstergelerle değil, insanımızın yüzündeki tebessümle, kalbimizdeki huzur ve güven duygusuyla inşa edilir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma ve altyapıya 23 yılda 300 milyar dolara yakın yatırım yapıldığını belirtti.

Bu yatırımların üretime 1 trilyon 71 milyar dolarlık katkı sağladığını aktaran Ünüvar, 2053 vizyonu kapsamında bölünmüş yol uzunluğunu 38 bin, demir yolu uzunluğunu ise 28 bin 590 kilometreye çıkaracaklarını dile getirdi.

Ünüvar, denizlerdeki liman sayısını da 253'e ulaştıracaklarına işaret ederek, "Türkiye'yi ilk 10'daki lider denizci ülkeler hedefine taşıyacağız diyorduk. Bu yıl çok şükür bu da gerçekleşti. Türkiye dünyanın en büyük 10. deniz taşımacılığı filosuna sahip oldu." dedi.

Uluslararası ulaştırma koridorlarında Türkiye'siz bir denklem olmayacağını ısrarla vurguladıklarını aktaran Ünüvar, "Kalkınma yolu, Zengezur gibi uluslararası projelerle Türkiye'yi orta koridorun kalbi, kalkınma yolunun anahtarı, Asya ile Avrupa, kuzey ile güney arasında kesintisiz bağlantısallığı sağlayan jeostratejik bir merkeze dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Ünüvar, Türkiye'nin dünya denizciliğinin her alanında lider olması için çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün 217 liman tesisiyle, 94 bin istihdamı ve 85 faal tersanesiyle, 186 tekne imarı ve çekek yeriyle, 400 balıkçı barınağı 1 milyonu aşkın amatör denizcisi, 140 bin profesyonel gemi insanıyla Türkiye, dünyanın lider denizci ülkelerinden." dedi.

Karadeniz'in yeni ticaret üssünün İyidere Lojistik Limanı olacağını belirten Ünüvar, limanın yıllık 13 milyon ton yük kapasitesiyle bölgenin kalkınmasına yön vereceğini vurguladı.

Ünüvar, limanı 2026'da tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.