AK Parti enflasyon ile mücadele konusunda düğmeye bastı! 20 kalem ürünün fiyatlarının sabitlenmesi gündemde

Enflasyonla mücadelede AK Parti kurmayları bazı formüller üzerinde çalışmalarına hız verdi. Yetkililerin, temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını aktaran CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, "Enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek. Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması mümkün. Bu ürünlerin fiyatlarının yıl sonuna kadar raflarda sabitlenmesi gündemde olacak. Raflarda sabitlenecek ancak üreticilerin zararları ne olacak. Devletin sübvansiyon yapması gündemde" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEM ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

16 liraya satılması gereken ürünün rafta yıl boyunca 10 liraya satılmasının gündemde olacağını ve aradaki 6 lirayı devletin üreticiye sübvansiyon yaparak zarara girmesini engelleyeceğini aktaran muhabir sözlerini şöyle sürdürdü; "Enflasyonla mücadeleye karşı da bir adım atılmış olacak. Zincir marketlerle de bu noktada görüşmelerin yapılması da gündemde olacak. Bu sistemin enflasyonun düşmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

"VATANDAŞIN BAZI ÜRÜNLERE OLAN TALEBİ DE ÖNLENECEK"

Kurmayların serbest piyasayı bozabilecek bir öngörünün olduğunun farkındalar ancak enflasyonla mücadele bağlamında oldukça kritik bir adım olduğunu söylüyorlar. Fiyatların sabitlenmesiyle vatandaşların bazı ürünlere karşı taleplerinin de yıl sonuna kadar önlenebileceği görüşü hakim."

ENERJİ KONUSU MKYK GÜNDEMİNDE

Öte yandan enerji konusunda AK Parti MKYK'sında gündeme geldi. Ukrayna, Rusya krizinin Avrupa'yı alternatif enerji rotaları aramaya ittiğine dikkat çekildi. Bu rotalarda Türkiye'nin kritik öneme sahip rolü ifade edildi. Doğu Akdeniz'den Irak'tan Avrupa'ya yönelebilecek bir boru hattının Türkiye'den geçeceği ve Türkiye'nin stratejik konumunu bu şekilde güçlendirebileceği MKYK toplantısında gündeme geldi."