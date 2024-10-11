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AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, İzmir Ev Tekstili Fuarı'na Destek Verdi

AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, İzmir Ev Tekstili Fuarı'na Destek Verdi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İzmir'de düzenlenen Fashion Home Ev Tekstili Fuarı'na katılan Denizli firmalarını ziyaret ederek destek verdi. Güngör, fuara katılan 51 firmadan 39'unun Denizlili olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İzmir'de düzenlenen ev tekstili fuarına Denizli'den katılan firmaları yalnız bırakmadı.

AK Parti İl Başkanı Güngör, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Fashion Home İzmir Fuarı'na katılan Denizli firmalarını ziyaret ederek destek verdi. 3 gün sürecek fuar boyunca Denizlili firmaların başarılı bir fuar geçirmelerini dileyen Başkan Güngör, "Fuara katılan 51 firmadan 39 firmanın Denizlili şirketler olması bizleri ayrıca gururlandırdı" dedi.

Denizli'de üretilen ürünlerin tüm dünyaya ihraç edilmesi için gayretlerinden dolayı tüm iş dünyasına teşekkür eden Başkan Güngör, "Ev tekstili alanında da yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yaparak daha gelişmiş bir Türkiye için adım adım ilerliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

AK Parti denizli Ekonomi Yaşam İzmir

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