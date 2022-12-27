AK Parti'den en düşük emekli maaşına refah payı sinyali

Milyonlarca emekli, maaşlarının 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin altında kalmasına isyan ederken, AK Parti'den müjdeli bir haber geldi. Ocak ayında belli olacak zam oranına kilitlenen emeklilere seslenen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, en düşük emekli maaşı için refah payı desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

2023 asgari ücretinin 5 bin 506 olarak açıklanmasının ardından yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşları da gündemde yerini koruyor. Konuya ilişkin CNN Türk'te konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, en düşük emekli maaşı için refah payı desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi.