AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız - Haberler

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AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zamla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. İlgili bakanlıkların süreci takip ettiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk" dedi.

Ticari hayatta hareketliliğin devam ettiğini ve sabit gelirliler konusunda hamleler yapmaları gerektiğini belirten Dağ, "Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayızAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Enflasyon rakamlarına da değinen Dağ, "Enflasyon Haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve Kasım ayından sonra düşmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, çok konuşulan "asgari ücrete yıl ortasında zam" tartışmalarıyla ilgili konuşmuş ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin de "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret, Hamza Dağ, AK Parti, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (5)

Sezgin Kahraman:

5 kuruş verdim 10 kuruş adımla bu kervan yürümez

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Güray Dilli :

Müdahale zamanı çoktan geçti. Tüik Enflasyonu %60 , Enag 142 ve pazar daha fazlası. Asgari ücret çoktan eridi gitti. Herüç ayda bir enflasyona endeksli zam yapılmalı ama enflasyonla mücadele eden yok

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Çınar Saraç:

İtalya’daki papaya inanırım bunlara bir gram inanmam

Cevap Yaz 4 24 Yayından Kaldır
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