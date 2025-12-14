AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: 'AJet ve Türk Hava Yolları sadece birer havayolu şirketi değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü^'

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, AJet ve Türk Hava Yolları'nın sadece birer havayolu şirketi değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu belirterek, "Her yıl 85 milyon misafirimizi ağırlarken, onların güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmaları için gösterilen çabayı sahada görmek bizi mutlu etti" dedi.

Türkiye'nin en genç havayolu şirketi AJet'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, beraberindeki ekiple birlikte ziyaret ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bolat, "Türkiye'nin en genç hava yolu olan AJet'imizin operasyonlarını yürüttüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte terminalden aprona, ekip odalarından CIP salonuna kadar tüm operasyon alanlarımızı yerinde değerlendirdik. Saha ekiplerimizle bir araya gelerek operasyon deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçlarına dair görüşlerini dinledik. Her bir çalışanımızın AJet'in büyüme yolculuğuna sunduğu katkı bizim için çok kıymetli. Ziyaretimizde AJet'in Türkiye'nin ve dünyanın ikonik yapılarının görselleriyle tasarlanmış yolcu taşıma araçlarını inceledik. İstanbul'un simgelerinden dünyadaki kültürel miraslara kadar uzanan bu görseller, hem misafirlerimizi keyifli bir ilk temasla karşılıyor hem de AJet'in marka kimliğine ayrı bir dinamizm katıyor. Bu özgün tasarımın misafirlerimizdeki pozitif yansımalarını görmek bizleri memnun ediyor. Havalimanında yaptığımız temaslarda ülkemizin farklı şehirlerine ve dünyanın dört bir yanına seyahat eden misafirlerimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Misafirlerimizin olumlu/olumsuz geri dönüşlerini not ettik. Her bir yolcunun uçağa binerken taşıdığı hikayeyi düşünmek, çalışanlarımızın ortaya koyduğu emeğin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Her yıl 85 milyon misafirimizi ağırlarken, onların güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmaları için gösterilen çabayı sahada görmek bizi mutlu etti" dedi.

"AJet ve Türk Hava Yolları Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü"

AJet ve Türk Hava Yolları'nın sadece birer havayolu şirketi değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğuna dikkat çeken Bolat, "Bu misyonumuzu hiçbir zaman unutmadan süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, misafirlerimize her zaman daha iyi bir hizmet sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni yıl yaklaşırken tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hepinizin yeni yılda daha başarılı, daha sağlıklı, daha huzurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriniz ve sevdiklerinizle nice mutlu yıllara" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL