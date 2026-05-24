TÜRKSAT ile gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ tarafından uçak içi internet hizmetinin sunulacağını belirterek, "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında Türk Hava Yolları (THY) filosuna da sunulması planlanıyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Uçak İçi İnternet Hizmeti Projesi kapsamında AJet filosundaki uçuşlarda yolculara TÜRKSAT AŞ'nin mevcut ve yeni nesil haberleşme uyduları ve kabiliyetleri üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

THY çatısı altındaki TCI Aircraft Interior ve AJet ile yürütülen proje kapsamında AJet'in 122 yolcu uçağı için test ve montaj süreçlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, bu alandaki testlerin başarıyla tamamlandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, altyapı kurulum süreçlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor. Bu girişimle Türkiye'nin yerli uydu altyapısının sivil havacılıkta etkin kullanımı mümkün hale getirilirken TÜRKSAT'ın yayıncılık dışındaki mobil ve havacılık tabanlı iletişim hizmetlerindeki rekabetçi konumu da pekiştirildi." diye konuştu.

"Hizmet kalitesi garanti altına alınacak"

TÜRKSAT'ın, uçak ile uydu arasındaki bağlantıdan yer istasyonlarına, oradan yolcunun cihazına kadar tüm internet trafiğini kendi bünyesindeki Network Operasyon Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat izleyerek hizmet kalitesini garanti altına alacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında geçen yıl analiz, tasarım ve uygulama süreçleri TÜRKSAT tarafından yerli ve milli imkanlarla başarıyla tamamlandı. Kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ön yüz uygulamaları Turkish Technology tarafından geliştirilirken uydu ve karasal trafik yönetimi, internet paketi tanımlama, kredi kartıyla ödeme alma, faturalandırma ve kota yönetimi gibi entegrasyon ve veri yönetimi süreçleri TÜRKSAT mühendisleri tarafından yapıldı. Bu hizmetle birlikte yolcular, mesajlaşma, video konferans ve bulut tabanlı iş uygulamalarına uçuş boyunca kesintisiz erişebilecek. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli 'Yolcu Portalı' üzerinden internet paketi satın alma, kota takibi ve çok dilli destek hizmetleri sunulacak."

Uraloğlu, analiz ve dokümantasyon çalışmalarının tamamlandığını ve portal entegrasyonunun başarıyla yürütüldüğünü dile getirerek, uçuş, yolcu ve kota tanımlamalarına ilişkin operasyonel işlemler ile ödeme ve iade süreçlerine yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini anlattı.

"Faturalama için GİB, e-posta ve BTK entegrasyonları tamamlandı"

Proje kapsamında kritik öneme sahip Derin Paket İncelemesi Sistemi'nin satın alma süreçlerinin tamamlandığı bilgisini veren Uraloğlu, "Yazılım geliştirme ve konfigürasyon hizmetlerinin kabulü ile sistem devreye alındı. Bunlara ek olarak faturalama, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-posta ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) entegrasyonları tamamlandı. Tüm paydaşların katılımıyla uçtan uca test süreçleri ve siber güvenlik testleri yönetilerek, sistem operasyonel kullanıma hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, projenin, sistem entegrasyonu ve teknik kurulum süreçlerinin yerli havacılık ekosistemi içinde yürütüldüğünü ve TÜRKSAT'ın uydu hizmetlerindeki ürün çeşitliliğini artırma ve yüksek katma değerli yeni gelir alanları oluşturma hedefleriyle tam uyumlu olduğunu belirterek, "Bu işbirliğiyle TÜRKSAT, ulusal ve uluslararası pazarlarda uçak içi bağlantı çözümleri sunabilen küresel uydu operatörü olarak konumunu güçlendirmeyi ve benzer hizmetleri gelecekte farklı hava yolu işletmelerine de yaygınlaştırmayı amaçlıyor." dedi.

Yerli yazılım ve uydu altyapısı ile diğer uydu operatörleriyle gerçekleştirilen işbirlikleriyle uçak içi internet hizmeti alanında TÜRKSAT'ın söz sahibi olmayı hedeflediğine işaret eden Uraloğlu, diğer uydu operatörleriyle işbirlikleri sayesinde küresel boyutta uçak içi internet hizmeti sunulması çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.