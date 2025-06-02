AJet'ten Yeni Dış Hat Uçuşları: Ankara-Kahire, İstanbul-Stockholm ve Gence-Nahçıvan

AJet'ten Yeni Dış Hat Uçuşları: Ankara-Kahire, İstanbul-Stockholm ve Gence-Nahçıvan
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AJet, yurt dışı uçuş ağını genişleterek Ankara-Kahire, İstanbul-Stockholm ve İstanbul-Gence-Nahçıvan hatlarını açtı. Şirket, 58 noktadan oluşan diğer ülkelerdeki destinasyon sayısını 33'ü bulacak şekilde artırıyor.

AJet, Ankara-Kahire, İstanbul-Stockholm ve İstanbul-Gence- Nahçıvan arasında yeni hat açtı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten şirket, operasyonlarına Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'ya uzanan 3 yeni dış hat daha ekledi.

Yeni destinasyonlar arasında İstanbul-Stockholm ve İstanbul-Gence- Nahçıvan ile Ankara-Kahire hattını ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak.

Ankara'dan Kahire'ye dün direkt ilk uçuşunu icra eden hava yolu, Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na yaz sezonunda haftada üç gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

Avrupa'daki destinasyon sayısını artıran AJet, bugün itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stockholm Arlanda Havalimanı arasında direkt seferleri başlattı. Seferler her gün karşılıklı olarak yapılacak.

Gence- Nahçıvan seferleri yarın başlıyor

AJet'in Türk Cumhuriyetlerindeki yeni hattı olan İstanbul-Gence- Nahçıvan arasındaki seferler ise yarın başlayacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada iki sefer olarak yapılacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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