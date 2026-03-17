AJet 89 ek sefer düzenleyecek

RAMAZAN Bayramı tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesi nedeniyle AJet, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı toplam 89 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, "AJet, okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan seyahat taleplerini karşılamak için ek seferler planladı. 22 Mart tarihine kadar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı 58, Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı 31 olmak üzere toplam 89 ek sefer yapacak" denildi.

