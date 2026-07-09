Haberler

AJet'in Sivas-Köln uçak seferleri başladı

AJet'in Sivas-Köln uçak seferleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AJet, Sivas-Köln arası ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 176 yolcu taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda su takı ve karanfillerle karşılandı. Vali Şimşek, seferlerin ekonomi, turizm ve ticarete katkı sağlayacağını belirtti.

AJet'in Sivas-Köln uçak seferleri başladı, piste inen ilk uçak su takıyla karşılandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AJet'in Almanya'nın Köln şehrinden gerçekleşen ilk uçuşunda 176 yolcu Sivas'a geldi.

Nuri Demirağ Havalimanı'na inen uçakta bulunan yolcular ve uçak personeli, su takıyla Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi tarafından karanfillerle karşılandı.

Sivas-Köln arasındaki ilk uçuşun bugün itibarıyla başladığını belirten Vali Şimşek, "Uçuşun düzenlenmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu uçuş, Almanya'da yaşayan hemşerilerimiz için sadece bir ulaşım kolaylığı sağlamayacak, aynı zamanda Sivas'ın ekonomisine, turizmine ve ticaretine büyük katkılar sağlayacaktır. Sivas'ın uluslararası görünürlüğünü artıracak ve şehre olan yabancı yatırım ilgisini de güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise yurt dışında yaşayan vatandaşların uzun zamandır beklediği bir seferin hayata geçirildiğini aktararak, "Almanya'da çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bugün ilk kez Sivas-Almanya arasında karşılıklı seferler başladı. Hem ülkemize hem de şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas-Köln arasındaki seferler, çarşamba günü Sivas'tan gidiş ve perşembe günü Köln'den dönüş şeklinde yapılacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

Dengeleri değiştiren zirve! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü
Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

Özür dileyip fotoğrafı apar topar silmişti! Tarihi zirvede yeni hamle