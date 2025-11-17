Haberler

AJet, Filosuna İki Yeni Boeing 737-8 MAX Uçağı Ekledi

AJet, Filosuna İki Yeni Boeing 737-8 MAX Uçağı Ekledi
Güncelleme:
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Boeing'in Seattle'daki merkezinden iki yeni uçağını teslim aldı. Uçaklar, İstanbul'da tarifeli seferlere başlayacak ve 2024 yılına kadar filonun büyük bir kısmının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" tipi uçağın filosuna katıldığını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yöneticilerinin katılımıyla Boeing'in ABD'nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde teslim töreni düzenlendi.

Törenin ardından fabrika çıkışlı "TC-OHR" ve "TC-OHS" tescilli uçaklar İstanbul'a hareket etti.

AJet'in TC-OHR tescilli 9'uncu uçağı 12 Kasım'da İstanbul'a geldi.

TC-OHS tescilli 10'uncu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na 14 Kasım'da indi.

ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelen uçaklar hangara alındı.

Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "Miligram" adlı koltukların montajının tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

Gelecek yıl AJet filosuna katılacak 37 "Boeing 737-MAX" uçakla filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
