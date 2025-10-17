Haberler

AJet, Filosuna Beşinci Yeni Uçağını Ekledi

AJet, Filosuna Beşinci Yeni Uçağını Ekledi
AJet, fabrika çıkışlı beşinci Boeing 737-8 MAX uçağını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirdi. Yeni uçak, kabin donanımları montajı sonrası tarifeli seferlere başlayacak. AJet, yıl sonuna kadar filosuna 10'a yakın yeni uçak katmayı planlıyor.

AJet'in fabrika çıkışlı beşinci uçağı olan TC-OHE kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

AJet, filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 13 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelen yeni uçak hangara alındı. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak, tarifeli seferlere başlayacak. AJet'in genç filo yapılanması kapsamında, geçtiğimiz aylarda TC-OHA, TC-OHB, TC-OHC ve TC-OHD tescilli uçakların filoya katılımıyla başlayan süreç, TC-OHE'nin İstanbul'a gelmesiyle devam ediyor. 19 Ekim Pazar günü ise TC-OHF'nin İstanbul'da olması planlanıyor. Son olarak Ajet bu yılın sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi uçağı, filosuna katmayı planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
