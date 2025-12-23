Üç kalkınma ajansına 17 personel alınacak
Çukurova, Doğu Akdeniz ve Güney Ege Kalkınma Ajansları toplamda 17 personel alacak. İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular için önemli tarih ve şartlar belirlendi.
Çukurova Kalkınma Ajansında 4, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansında 7, Güney Ege Kalkınma Ajansında 6 olmak üzere 17 personel istihdam edilecek.
Ajansların konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çukurova Kalkınma Ajansı 4 uzman personel, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 5 uzman ve 2 destek personeli (büro görevlisi) olmak üzere 7, Güney Ege Kalkınma Ajansı 3 uzman, 3 destek (1 programcı, 2 büro görevlisi) olmak üzere 6 personel alımı yapacak.
Söz konusu ilanlar için başvurular, Çukurova Kalkınma Ajansı için 2-13 Şubat 2026, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı için 19 Ocak-1 Şubat 2026 ve Güney Ege Kalkınma Ajansı için 19 Ocak-2 Şubat 2026 olarak belirlendi.
Sözlü olarak gerçekleştirilecek sınava, alım yapılacak personel sayısının 5 katı aday çağrılacak.
Sonuçlar ise ajansların internet adresleri ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresinden duyurulacak.
İlanlarda, başvuru yeri, zamanı, sınavların şekli ve alınacak personelde aranan şartlara ilişkin detaylara da yer verildi.