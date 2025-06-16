AITO Elektrikli Araçlarıyla İlk Siber Medya Turu'nu Gerçekleştirdi

AITO Elektrikli Araçlarıyla İlk Siber Medya Turu'nu Gerçekleştirdi
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Seres Group'un elektrikli araç markası AITO, Chongqing'de düzenlediği ilk Siber Medya Turu'nda AITO 5, AITO 7, AITO 8 ve AITO 9 modellerini tanıttı. Medya temsilcileri, AITO'nun akıllı yeniliklerini deneyimledi ve markanın küresel genişleme planları hakkında bilgi aldı.

Elektrikli araç markası AITO, Çin'in Chongqing kentinde ilk Siber Medya Turu'nu gerçekleştirdiğini duyurdu. Düzenlenen etkinlikte medya temsilcileri, AITO'nun akıllı yeniliklerini deneyimledi.

Seres Group'un elektrikli araç markası AITO, Çin'in Chongqing kentinde ilk Siber Medya Turu'nu gerçekleştirdiğini duyurdu. Uluslararası medya temsilcileri, AITO'nun akıllı yeniliklerini deneyimledi. Etkinlikte beğeni toplayan AITO 5, AITO 7, AITO 8 ve AITO 9 sergilendi. Seres Group'un teknolojik fabrikasını gezen ziyaretçiler ardından Chongqing AITO Kullanıcı Merkezi'ni ziyaret etti.

Seres Group'un üst düzey yöneticilerinden Jack Chen, "Geleneksel lüksü en son teknolojilerle birleştirerek yeni standartlar oluşturuyoruz. İç pazarda AITO markasının 600 binin üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. AITO araçlarını denizaşırı tüketicilere ulaştırma planlarıyla küresel ölçekte genişlemeye devam ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; AITO 9, tüm senaryolara uygun akıllı SUV olarak öne çıkıyor. AITO 8, görüntü, konfor ve kullanımda üstünlük sağlayan çok yönlü bir "hareketli yaşam alanı" olan akıllı bir aile SUV'si olarak dikkat çekiyor. Akıllı büyük boy SUV AITO 7, güvenlik ve son teknoloji ile öne çıkıyor. Akıllı teknolojiye sahip orta boy bir spor SUV olan AITO 5 gençler için alternatifler arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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